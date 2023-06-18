«Юнайтед» длительное время претендовал на покупку Кима Мин Чжэ из «Наполи». По данным журналиста Даниэля Луонго, защитник даже согласился присоединиться к «дьяволам», но внезапно в дело вмешалась «Бавария».

Предложение мюнхенцев заинтересовало корейца гораздо больше. Рекордмайстер почти согласовал договор с Кимом, утверждает Фабрицио Романо.

Инсайдер добавил, что у «МЮ» на примете есть два игрока, которые могут присоединиться к «дьяволам» вместо защитника «Наполи»:

«Аксель Дисаси остается серьезным претендентом на переход в «Манчестер Юнайтед», если Ким Мин Чжэ в конечном итоге присоединится к «Баварии». Следующая неделя будет решающей в борьбе за защитника «Наполи».

Также «Манчестер Юнайтед» несколько раз посылал своих скаутов следить за Жан-Клером Тодибо — решение пока не принято».

По информации L’Equipe, Дисаси дал согласие на трансфер в «МЮ», переговоры между клубами могут начаться в ближайшее время.

Как вам такие альтернативы Киму? Может, «дьяволы» еще поборются за корейского защитника?