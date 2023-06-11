Ситуация с поглощением «Манчестер Юнайтед» тянется непозволительно долго. Оставшиеся участники торгов, сэр Джим Рэтклифф и шейх Джассим, тоже устали от нерешительности Глейзеров.

По информации изданий Daily Mail и The Times, американские бизнесмены наконец примут решение и объявят имя нового владельца «Юнайтед» на следующей неделе. Британские журналисты считают, что Глейзеры сообщат общественности о своем решении в период с 12 по 18 июня.

По информации Sky Sports, катарский банкир сделал Глейзерам финальное предложение на сумму 6 млрд долларов: 5 млрд – сумма заявки, 1 млрд – инвестиция в клуб. Теперь шейх считает, что у него есть все шансы обойти Рэтклиффа в гонке за поглощение клуба.

The Athletic, сообщил, что в покупке «МЮ» Джасиму помогает владелец «ПСЖ», хотя сам Нассер Аль-Хелайфи эту информацию отрицает.

Шейх Джасим и сэр Рэтклифф сейчас согласовывают последние детали с Raine Group, занимающейся процедурой продажи, и находятся на финальном этапе согласования юридических аспектов сделки.

А поклонники «Юнайтед» продолжают ждать.