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Стало известно, когда Глейзеры наконец объявят нового владельца «МЮ». Американцы еще не приняли решение

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Ситуация с поглощением «Манчестер Юнайтед» тянется непозволительно долго. Оставшиеся участники торгов, сэр Джим Рэтклифф и шейх Джассим, тоже устали от нерешительности Глейзеров.

По информации изданий Daily Mail и The Times, американские бизнесмены наконец примут решение и объявят имя нового владельца «Юнайтед» на следующей неделе. Британские журналисты считают, что Глейзеры сообщат общественности о своем решении в период с 12 по 18 июня.

По информации Sky Sports, катарский банкир сделал Глейзерам финальное предложение на сумму 6 млрд долларов: 5 млрд – сумма заявки, 1 млрд – инвестиция в клуб. Теперь шейх считает, что у него есть все шансы обойти Рэтклиффа в гонке за поглощение клуба.

The Athletic, сообщил, что в покупке «МЮ» Джасиму помогает владелец «ПСЖ», хотя сам Нассер Аль-Хелайфи эту информацию отрицает.

Шейх Джасим и сэр Рэтклифф сейчас согласовывают последние детали с Raine Group, занимающейся процедурой продажи, и находятся на финальном этапе согласования юридических аспектов сделки.

А поклонники «Юнайтед» продолжают ждать.

6 комментариев

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Dato Gedenidze
Долг будет полностью погашен, и МЮ сможет потратить хоть 300 лямов на усиления состава...
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Руслан
Шейх будет владельцем. Евреи пытаются поднять по всячески цену.
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r24y48pvqr
Уже как 2 месяца обещают принять решение
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Dm Kznts
думаю британец выиграет
есть такая чуйка
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Леонид Ботвинник
Развод века.
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Pushkin_CR7
Ответ Dato Gedenidze
Долг будет полностью погашен, и МЮ сможет потратить хоть 300 лямов на усиления состава...
300 не сможет, там баланс ффп за последние 5 лет не очень, сам по себе долг тут не ключевой параметр, нужно баланс смотреть за несколько лет, а из-за того, что продавали очень плохо, баланс отвратительный, спасают только доходы.
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