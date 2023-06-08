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«Нет, это другой уровень». Швайнштайгер рассказал, как Де Хеа мучил его сравнениями с Нойером

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Давид Де Хеа забрал «Золотую перчатку» АПЛ-2022/23. Для легенды «МЮ» это вторая награда лучшему клиперу лиги, первая была в сезоне-2017/18 – сразу после того, как из команды ушел Бастиан Швайнштайгер, поделившийся шикарной историей о Де Хеа.

Немец играл за «МЮ» до лета 2017-го, и после ухода рассказал, как Давид переживал из-за статуса лучшего вратаря в мире:

«Когда я только пришел в «Ман Юнайтед», Де Хеа спросил: «Скажи мне, я лучше Нойера?». Я ответил: «Нет, не лучше. Это другой уровень». Он разозлился, но я объяснил, почему. Всякий раз, когда у него была отличная игра, он спрашивал меня снова, а я все равно отвечал, что он не на том уровне».

Bayern Munich Alumni: Bastian Schweinsteiger recalls David De Gea sought Manuel Neuer comparison - Bavarian Football Works

3 комментария

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Ksandvankneshas
Блин, а ведь это было в те времена когда ДДХ реально божил на ленточке.
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