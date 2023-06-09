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Гарначо отлично справился. Сравниваем дебютные сезоны Маркуса Рэшфорда и Алехандро за «Юнайтед»

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Вперед, молодые!

Алехандро Гарначо провел свой первый полноценный сезон в «Манчестер Юнайтед», и он точно смог доказать, что достоин места в стартовом составе в следующей кампании.

Юный вингер дебютировал в основной команде еще в прошлом сезоне, но именно Эрик тен Хаг сделал его постоянным игроком после предсезонки. В итоге Гарначо провел 34 матча за «красных дьяволов», при этом забив 5 голов и отдав 5 результативных передач во всех соревнованиях. Так давайте же сравним его результаты с юным Маркусом Рэшфордом.

В свой первый сезон на взрослом уровне (15/16) английский нападающий провел 18 матчей за «Манчестер Юнайтед», забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи.

То есть у Гарначо такое же количество результативных действий в дебютном сезоне, как и у Маркуса, но при этом аргентинский вингер отыграл более чем на 200 минут меньше, чем его старший товарищ.

Недавно Гарначо наградили новым долгосрочным контрактом, рассчитанным до 2028 года, и, вероятно, он сыграет более важную роль в команде тен Хага в следующем сезоне.

Ждем новых свершений!

1 комментарий

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Murderface
Круто, славный малый Гарначо!
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