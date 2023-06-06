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«Для меня финал будет как дерби». Дармиан признался, что нашел дополнительную мотивацию на финал ЛЧ против «Сити»

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Четыре сезона за «Юнайтед» не прошли бесследно.

Во время разговора с журналистами защитник «Интера» Маттео Дармиан сказал следующее: «Бывший игрок «Юнайтед» − это, наверное, дополнительная мотивация. Будет здорово сыграть против них. Для меня это будет как дерби».

«Чтобы победить их, нам нужно быть готовыми и играть в свою игру. Это будет нелегко. Они − лучшая команда в мире, но у нас есть свои качества, и мы должны их показать. У нас есть возможность победить их».

В июле 2015 года «МЮ» приобрел Маттео Дармиана из «Торино» за 18 млн евро. В его активе 92 матча в составе «красных дьяволов».

В 2019 году Дармиан перешел из «Юнайтед» в «Парму», а год спустя оказался в «Интере»: сперва в аренде, потом на постоянной основе.

В этом сезоне защитник демонстрирует свою универсальность, выходя на поле на разных позициях. Всего он сыграл аж в 47 матчах за сезон. Планируется, что в финале Лиги чемпионов против «Сити» Дармиан будет в основе.

1 комментарий

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Спартак Уокер
Удачи Интеру
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