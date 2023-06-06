Этим летом у Де Хеа заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед». Многочисленные СМИ сообщили, что клуб продлит соглашение с голкипером, но при этом Давид может лишиться звания первого номера «дьяволов».

По данным Daily Mail, «МЮ» планирует оставить Де Хеа в команде, но сделать его вторым голкипером. Клуб уже рассматривает двух вратарей, которые могут стать основными в «Юнайтед».

Первый вариант – Давид Райя из «Брентфорда». В этом сезоне испанец провел 39 игр за клуб, на его счету – 47 пропущенных мячей и 12 «сухих» матчей. Также «дьяволы» проявляют интерес к 23-летнему Диогу Коште из «Порту». Юноша в этом сезоне за 41 матч пропустил 30 голов, в 20-ти встречах его ворота остались сухими. Голкипер «Брентфорда», вероятно, будет стоить дешевле.

Де Хеа в этом сезоне стал лучшим вратарем лиги и выиграл «Золотую перчатку». Несмотря на это, Давида активно критикуют болельщики и эксперты. Рой Кин, например, был против вручения испанцу «Золотой перчатки» по итогам сезона.

А как вы оцениваете игру Де Хеа в сезоне? Действительно ли «дьяволам» нужно подписать нового вратаря?