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Моуринью признался, что Фергюсон советовал ему купить одного игрока. Сейчас его будущее в футболе вызывает вопросы

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Все еще принадлежит клубу АПЛ, но последний сезон провел в Турции.

Жозе Моуринью, который работал в «Юнайтед» с мая 2016 года по декабрь 2018 года, рассказал, что во время нахождение в клубе получил один трансферный совет от сэра Алекса Фергюсона.

«За два с половиной года, что я был в клубе, сэр Алекс Фергюсон дал мне всего один совет: «Купи Деле Алли». «Этот парень с таким менталитетом, манерой игры, агрессией, которая зашита в его голове. Этот парень − игрок «Юнайтед». Купите Деле Алли».

«У Фергюсона хорошо наметан глаз на игроков. Но он (Алли) не очень хорош на тренировках, нам нужно было бы найти мотивацию для этого парня».

Уже после работы в Манчестере Моуринью возглавил «Тоттенхэм» и лично познакомился с англичанином. Вот что он говорил о нем в сериале All or Nothing в беседе с председателем совета директоров Дэниэлом Леви:

«Я уже сказал Деле прямо, что он плохо тренируется, он плох на тренировках. Я не говорю о катастрофе, но его нельзя сравнить с Харри Кейном. Харри Кейн − вот он очень хорош, пример».

В течение первых трех сезонов в «Тоттенхэме» Деле Алли был постоянным игроком основы. После он пережил большой спад формы. Его отправили в «Эвертон», где он настолько не впечатлил нового работодателя, что его отправили в аренду в Турцию − в «Бешикташ». Но даже там хавбек выглядел очень посредственно.

Как вы думаете, могла ли карьера Деле Алли сложиться иначе, если бы он перешел в «Юнайтед»? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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Спартак Уокер
Деле сам себе карьеру загубил
+7
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Frenkiee
Надо было продать паренька. Он не нашел мотивацию, потому что не переехал более топ клуб. Леви жадничал как и всегда И губил таланта. Он хотел переехать в другой клуб
+3
-2
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Football family Gdansk
Не Дали Деле Далей быть Дели Алле
+1
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Wekil Halylow
Ответ Frenkiee
Надо было продать паренька. Он не нашел мотивацию, потому что не переехал более топ клуб. Леви жадничал как и всегда И губил таланта. Он хотел переехать в другой клуб
он же подсел на наркотики
0
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damondiamond
Ответ Wekil Halylow
он же подсел на наркотики
это про видео с шаром гелия?
0
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