Прошлым летом Каземиро, легенда «Реала», присоединился к «Манчестер Юнайтед».

За дебютный сезон в клубе бразилец провел 51 матч, забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Вместе с «дьяволами» полузащитник завоевал Кубок лиги.

В соцсетях Каземиро поделился эмоциями от первого сезона в «МЮ»:

«Спасибо всем вам за этот первый замечательный сезон и, прежде всего, за вашу любовь к моей семье и ко мне. Я чувствую себя как дома. Я читаю ваши сообщения, знаю, все говорят, что «Манчестер Юнайтед» вернулся, но это лишь начало нашего пути. Величие этого клуба должно заставить нас требовать от себя большего. Гораздо большего. Здесь поражение неприемлемо, дни славы должны вернуться. Для этого я пришел. Вперед, «Юнайтед»!»

За год в клубе Каземиро успел завоевать любовь болельщиков «МЮ:

💭 «Отдайте ему капитанскую повязку в следующем сезоне. С Бруну и Магуайром слишком много проблем».

💭 «Лучший игрок на своей позиции в мире!»

💭 «Как это звучит: «Для этого я пришел». Звучит так же круто, как сам Каземиро. Боец!»

💭 «Первоклассный первый сезон, Каз! В следующем сезоне ты приведешь команду к победам, не сомневаюсь»

💭 «Отличные слова. Надеюсь, ты сдержишь свое обещание, потому что меня уже достало каждый год слушать оправдания Бруну и остальных после провальных сезонов».

💭 «Вот прямо сейчас сделайте этого парня капитаном!»

А как вам дебютный сезон бразильца в «Юнайтед»?