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«Вы мечтаете об этом с детства». Коло-Муани рассказал об амбициях и будущем клубе

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Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани после впечатляющего сезона в Бундеслиге (15+11 голевых действий) продолжает оставаться в числе кандидатов на переход в «Ман Юнайтед».

На фоне этого он поделился амбициями и рассказал Canal Football Club: «Если ты родом из одного из парижских районов, это не значит, что ты автоматически хочешь играть за «ПСЖ».

Честно говоря, кто не мечтает играть в Премьер-лиге? Это одна из лучших лиг. Вы мечтаете об этом с детства. Но я не ищу идеальный клуб или лучший клуб в мире.

Я ищу клуб, который даст мне возможность проявить себя, получить игровое время и, самое главное, позволит мне расти».

По сообщениям, «МЮ» столкнется с жесткой конкуренцией со стороны «Баварии» за подписание Муани, но покупателю все равно придется заплатить огромную сумму – около 90 млн евро.

Man Utd preparing €60m offer for France star Kolo Muani - but they face competition from Bayern Munich | Goal.com UK

7 комментариев

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romaroman26
Ответ Adilet Sarbagyshev
15+11. хорошее дерево.
В германии такие цифры совершенно не показатель
+6
0
+6
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QWertY
Ответ Adilet Sarbagyshev
15+11. хорошее дерево.
И? У Вегхорста в Вольфсбурге было 20+4. Он, наверное, для тебя как минимум претендент на ЗМ))
+5
0
+5
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Заур Исмайылов
Пацан из Аталанты смотрится лучше по гобаритам подходит для ПЛ. Высокий, цепкий, может держать мячь
+2
0
+2
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QWertY
Французское дерево. Не нужен МЮ. Лучше взять бесплатно того же Маркуса Тюрама, который ничуть не хуже
+3
-2
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Ksandvankneshas
Ответ Adilet Sarbagyshev
Помню Де Брюйне два года подряд 20+ ассистов делал в некоем немецком клубе Вольфсбург. Вполне пригодился Манчестер Сити. Пеп не жалуется.
Зацени стату Санчо, Мхитаряна тогда уж. Или вот свежий пример(не про Германию, но всё же): Лаказетт колотил во Франции, перешёл в Арсенал и стата просела раза в два, вернулся обратно свободным агентом –опять колотит🙂
Очень немногие показываютв АПЛ такой же уровень игры, который у них был в Италии, Германии, Франции.
Может ли стать Коло одним из этих уникумов? Возможно. Но я бы на это не ставил.
+1
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Adilet Sarbagyshev
Ответ romaroman26
В германии такие цифры совершенно не показатель
Помню Де Брюйне два года подряд 20+ ассистов делал в некоем немецком клубе Вольфсбург. Вполне пригодился Манчестер Сити. Пеп не жалуется.
+1
-1
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