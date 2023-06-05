7 комментариев

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани после впечатляющего сезона в Бундеслиге (15+11 голевых действий) продолжает оставаться в числе кандидатов на переход в «Ман Юнайтед».

На фоне этого он поделился амбициями и рассказал Canal Football Club: «Если ты родом из одного из парижских районов, это не значит, что ты автоматически хочешь играть за «ПСЖ».

Честно говоря, кто не мечтает играть в Премьер-лиге? Это одна из лучших лиг. Вы мечтаете об этом с детства. Но я не ищу идеальный клуб или лучший клуб в мире.

Я ищу клуб, который даст мне возможность проявить себя, получить игровое время и, самое главное, позволит мне расти».

По сообщениям, «МЮ» столкнется с жесткой конкуренцией со стороны «Баварии» за подписание Муани, но покупателю все равно придется заплатить огромную сумму – около 90 млн евро.