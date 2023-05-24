8 комментариев

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«Манчестер Юнайтед» может найти замену для Де Хеа среди своих же игроков. В этом сезоне он взял чемпионский титул

Матей Коварж
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Следующий Петр Чех?

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый контракт с Давидом де Хеа, но это не значит, что в следующем сезоне у него не будет конкурентов.

На данный момент, кроме испанца, в команде есть два вратаря: 37-летний Том Хитон и Джеком Батлендом, арендованный у «Кристал Пэлас». И тот, и другой может покинуть клуб летом, так как их соглашения с манкунианцами заканчиваются.

Естественно, «Юнайтед» ищет новых голкиперов, и, как сообщается, присматривается к нескольким кандидатам: Яну Зоммеру, который скорее всего уйдет из «Баварии» после окончания сезона, 20-летнему  Барту Вербрюггену из «Андерлехта». Также звучали имена Диогу Кошты из «Порту» и Давида Райи из «Брентфорда», но с учетом скорого продления Де Хеа вряд ли они будут тратить большие деньги на нового вратаря.

Но, кажется, в клубе нашли решение.

90min, ссылаясь на источники в «МЮ», сообщает, что Матей Коварж может стать основным голкипером на следующий сезон.

Кто он такой?

Коварж — 23-летний вратарь из Чехии, чьим кумиром является его соотечественник и легенда АПЛ Петр Чех.

Он присоединился к «Юнайтед» в 2018 году в возрасте 17 лет, и его нынешний контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года. Он никогда не играл за первую команду «Юнайтед», но провел 53 матча за U-21. Клуб несколько раз отправлял Матея в аренду, чтобы он набрался опыта в роли основного вратаря, — юноша выступал за «Суиндон», «Бертон», а этот сезон он завершает в пражской «Спарте».

Коварж блестяще проявил себя на родине, сыграв в 30 матчах, 10 из которых — «на ноль». Таким образом он помог «Спарте» завоевать свой первый чемпионский титул за 9 лет. Так совпало, что Чех тоже провел в этом клубе всего один сезон, прежде чем перейти на топ-уровень.

90min утверждает, что «Юнайтед» внимательно следит за Коваржем, особенно в последние месяцы, а в скаутских отчетах восхваляют его стремительный прогресс. Предполагается, что чешский вратарь может стать дублером Де Хеа с возможностью вытеснить его из стартового состава.

Как вам такая альтернатива для Давида?

8 комментариев

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Answer1
Главный вопрос, ногами играть умеет?)
+8
0
+8
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Tollie
самодурство с вратарями уже достало, если честно. в разные годы в составе кого ток не было, кому так и не дали шанса стать основным. видите ли, уровень их не тот, или купленный мешок якобы лучше.

Хитон (молодой), Фостер или вот Хендо значит в аутсайдерах тащат и сушат на ноль кучу матчей, но играть они не будут.

в голове не укладывается - у тебя есть Хендо, ты его маринуешь и потом сливаешь в аренду, а ещё берешь в состав Батленда, Хитона, к заскучавшему с молодняком Дубравке. если это не клинические идиоты, то кто?😅

я б ещё Джонстона из КП арендовал, и купил бы МакКарти из Саута, чтобы довести число вратарей до круглой цифры 10!
+8
-3
+5
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SegaYasch
Ответ Tollie
самодурство с вратарями уже достало, если честно. в разные годы в составе кого ток не было, кому так и не дали шанса стать основным. видите ли, уровень их не тот, или купленный мешок якобы лучше. Хитон (молодой), Фостер или вот Хендо значит в аутсайдерах тащат и сушат на ноль кучу матчей, но играть они не будут. в голове не укладывается - у тебя есть Хендо, ты его маринуешь и потом сливаешь в аренду, а ещё берешь в состав Батленда, Хитона, к заскучавшему с молодняком Дубравке. если это не клинические идиоты, то кто?😅 я б ещё Джонстона из КП арендовал, и купил бы МакКарти из Саута, чтобы довести число вратарей до круглой цифры 10!
Справедливости ради Хендерсон сам выбрал аренду. Ему предлагали в прошлом сезоне остаться и конкурировать с Де Хеа - хотел быть первым номером. С чего он вдруг это решил только он знает
В этом сезоне он по слухам даже разговаривать с Тен Хагом не стал - попросился в аренду. Ну и зачем команде такой вратарь?
+4
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Neron
Я так понимаю, Хендерсону так и не дадут шанса?!
+3
-1
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red hikkikomori
Да поставьте уже кого-нибудь в основу, лишь бы не Де Хеа, бесит уже его рожа )
+1
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AR Hongover
Ответ Answer1
Главный вопрос, ногами играть умеет?)
https://vk.com/wall-153291735_254855
https://vk.com/wall-153291735_256129
https://vk.com/wall-153291735_256131
+1
-1
0
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Чёрный тюльпан
Ответ SegaYasch
Справедливости ради Хендерсон сам выбрал аренду. Ему предлагали в прошлом сезоне остаться и конкурировать с Де Хеа - хотел быть первым номером. С чего он вдруг это решил только он знает В этом сезоне он по слухам даже разговаривать с Тен Хагом не стал - попросился в аренду. Ну и зачем команде такой вратарь?
Да тут секта Хендерсона! Они всерьёз думают, что это солидный кипер, который вообще должен быть 1-м номером в сборной (по крайней мере после прошлого сезона эти же адепты подобные бред форсили). Типок этот сезон провёл хуже Де Хеа, но стоят почему-то должен он. Да лучше кипера нормального купить, чем типа своего воспитанника ставить, коль испанец уже так себе. Вон 30-ку "лесники" за Динчика дают, его бантиком обвязать и отправить туда.
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