8 комментариев

«Манчестер Юнайтед» может найти замену для Де Хеа среди своих же игроков. В этом сезоне он взял чемпионский титул
Следующий Петр Чех?
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый контракт с Давидом де Хеа, но это не значит, что в следующем сезоне у него не будет конкурентов.
На данный момент, кроме испанца, в команде есть два вратаря: 37-летний Том Хитон и Джеком Батлендом, арендованный у «Кристал Пэлас». И тот, и другой может покинуть клуб летом, так как их соглашения с манкунианцами заканчиваются.
Естественно, «Юнайтед» ищет новых голкиперов, и, как сообщается, присматривается к нескольким кандидатам: Яну Зоммеру, который скорее всего уйдет из «Баварии» после окончания сезона, 20-летнему Барту Вербрюггену из «Андерлехта». Также звучали имена Диогу Кошты из «Порту» и Давида Райи из «Брентфорда», но с учетом скорого продления Де Хеа вряд ли они будут тратить большие деньги на нового вратаря.
Но, кажется, в клубе нашли решение.
90min, ссылаясь на источники в «МЮ», сообщает, что Матей Коварж может стать основным голкипером на следующий сезон.
Кто он такой?
Коварж — 23-летний вратарь из Чехии, чьим кумиром является его соотечественник и легенда АПЛ Петр Чех.
Он присоединился к «Юнайтед» в 2018 году в возрасте 17 лет, и его нынешний контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года. Он никогда не играл за первую команду «Юнайтед», но провел 53 матча за U-21. Клуб несколько раз отправлял Матея в аренду, чтобы он набрался опыта в роли основного вратаря, — юноша выступал за «Суиндон», «Бертон», а этот сезон он завершает в пражской «Спарте».
Коварж блестяще проявил себя на родине, сыграв в 30 матчах, 10 из которых — «на ноль». Таким образом он помог «Спарте» завоевать свой первый чемпионский титул за 9 лет. Так совпало, что Чех тоже провел в этом клубе всего один сезон, прежде чем перейти на топ-уровень.
90min утверждает, что «Юнайтед» внимательно следит за Коваржем, особенно в последние месяцы, а в скаутских отчетах восхваляют его стремительный прогресс. Предполагается, что чешский вратарь может стать дублером Де Хеа с возможностью вытеснить его из стартового состава.
Как вам такая альтернатива для Давида?
Хитон (молодой), Фостер или вот Хендо значит в аутсайдерах тащат и сушат на ноль кучу матчей, но играть они не будут.
в голове не укладывается - у тебя есть Хендо, ты его маринуешь и потом сливаешь в аренду, а ещё берешь в состав Батленда, Хитона, к заскучавшему с молодняком Дубравке. если это не клинические идиоты, то кто?😅
я б ещё Джонстона из КП арендовал, и купил бы МакКарти из Саута, чтобы довести число вратарей до круглой цифры 10!
В этом сезоне он по слухам даже разговаривать с Тен Хагом не стал - попросился в аренду. Ну и зачем команде такой вратарь?
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