8 комментариев

Следующий Петр Чех?

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый контракт с Давидом де Хеа, но это не значит, что в следующем сезоне у него не будет конкурентов.

На данный момент, кроме испанца, в команде есть два вратаря: 37-летний Том Хитон и Джеком Батлендом, арендованный у «Кристал Пэлас». И тот, и другой может покинуть клуб летом, так как их соглашения с манкунианцами заканчиваются.

Естественно, «Юнайтед» ищет новых голкиперов, и, как сообщается, присматривается к нескольким кандидатам: Яну Зоммеру, который скорее всего уйдет из «Баварии» после окончания сезона, 20-летнему Барту Вербрюггену из «Андерлехта». Также звучали имена Диогу Кошты из «Порту» и Давида Райи из «Брентфорда», но с учетом скорого продления Де Хеа вряд ли они будут тратить большие деньги на нового вратаря.

Но, кажется, в клубе нашли решение.

90min, ссылаясь на источники в «МЮ», сообщает, что Матей Коварж может стать основным голкипером на следующий сезон.

Кто он такой?

Коварж — 23-летний вратарь из Чехии, чьим кумиром является его соотечественник и легенда АПЛ Петр Чех.

Он присоединился к «Юнайтед» в 2018 году в возрасте 17 лет, и его нынешний контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года. Он никогда не играл за первую команду «Юнайтед», но провел 53 матча за U-21. Клуб несколько раз отправлял Матея в аренду, чтобы он набрался опыта в роли основного вратаря, — юноша выступал за «Суиндон», «Бертон», а этот сезон он завершает в пражской «Спарте».

Коварж блестяще проявил себя на родине, сыграв в 30 матчах, 10 из которых — «на ноль». Таким образом он помог «Спарте» завоевать свой первый чемпионский титул за 9 лет. Так совпало, что Чех тоже провел в этом клубе всего один сезон, прежде чем перейти на топ-уровень.

90min утверждает, что «Юнайтед» внимательно следит за Коваржем, особенно в последние месяцы, а в скаутских отчетах восхваляют его стремительный прогресс. Предполагается, что чешский вратарь может стать дублером Де Хеа с возможностью вытеснить его из стартового состава.

Как вам такая альтернатива для Давида?