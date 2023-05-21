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«Привет, Фил, это старый босс»: Сэр Алекс отправил сообщение Филу Джонсу после его ухода из «МЮ»

Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Фил Джонс Фил Джонс
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Сэр Алекс Фергюсон, появившийся в короткометражном фильме, снятом MUTV, сказал: «Привет, Фил, это старый босс".

"Я просто хотел поблагодарить тебя за отличную службу, которую ты оказывал нашему клубу в течение 12 лет с тех пор, как я подписал тебя из «Блэкберна». Ты оказал клубу фантастическую услугу».

«Я желаю тебе удачи и благодарю вас за всю вашу большую работу для клуба. Всего наилучшего».

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Фил Джонс покинет «Олд Траффорд», когда его контракт истечет в конце следующего месяца, что положит конец его 12-летнему пребыванию в "МЮ".

11 комментариев

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Winfated
Где-то не везло с травмами, где-то с "разбродом" в клубе. Фил при всех его недостатках, всегда был бойцом на поле, старался изо всех сил, да и привозилой он тоже не был (как некоторые другие ЦЗшники наши прошедшие через состав последних 10 лет). Безразличия, плюшевости и напыщенности с нежеланием впахивать на поле - у Фила Джонса не было никогда! В отличие от многих других фуфланов, которые прошли через состав МЮ после эпохи Сэра Алекса и даже играли в старте, порой отбывая номер на поле (почему клуб и скатился в итоге).
+19
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Андрей Тренер
ЛЕГЕНДЫ !!!!!!!!!!!!
+14
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Artem Gavrishov
Факт: он всегда отдавался на поле на 100%. Отрабатывал и за себя и за того парня. Хороша карьера! Спасибо Фил!
+10
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57s6w79qhh
По самоотдаче на поле никогда вопросов не было.
+5
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Steppenwolf
Дед всех помнит. )
+4
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Валерий Истомин
Фил всегда был бесстрашным и готов головой играть там, куда большинство игроков опасались сунуть ногу. Часто играл будучи травмированным - не отлеживался в лазарете. Интересы команды ставил выше своих. Поэтому САФ его и уважал. Удачи тебе, Фил!
+3
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Валера Скабичевский
Ни один человек в моей жизни не приносил столько стабильного счастья на протяжении десятилетий, как это делал сэр Алекс. Я его люблю как родного.
+3
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Сергей Вольфрам
Потенциал был,жаль не раскрылся "будущий капитан" МЮ и сборной Англии!
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мс-мешок
Ответ Вертуальный
Не стоит говорит что прям уж не повезло сидеть годами в запасе и лопатой гребсти бабки не каждому игроку дано
сидеть в запасе тоже надо уметь . Ему дали такую зарплату, что тоже не плохо.
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