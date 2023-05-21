11 комментариев

«Привет, Фил, это старый босс»: Сэр Алекс отправил сообщение Филу Джонсу после его ухода из «МЮ»
Сэр Алекс Фергюсон, появившийся в короткометражном фильме, снятом MUTV, сказал: «Привет, Фил, это старый босс".
"Я просто хотел поблагодарить тебя за отличную службу, которую ты оказывал нашему клубу в течение 12 лет с тех пор, как я подписал тебя из «Блэкберна». Ты оказал клубу фантастическую услугу».
«Я желаю тебе удачи и благодарю вас за всю вашу большую работу для клуба. Всего наилучшего».
«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Фил Джонс покинет «Олд Траффорд», когда его контракт истечет в конце следующего месяца, что положит конец его 12-летнему пребыванию в "МЮ".
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