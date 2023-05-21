11 комментариев

Сэр Алекс Фергюсон, появившийся в короткометражном фильме, снятом MUTV, сказал: «Привет, Фил, это старый босс".

"Я просто хотел поблагодарить тебя за отличную службу, которую ты оказывал нашему клубу в течение 12 лет с тех пор, как я подписал тебя из «Блэкберна». Ты оказал клубу фантастическую услугу».

«Я желаю тебе удачи и благодарю вас за всю вашу большую работу для клуба. Всего наилучшего».

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Фил Джонс покинет «Олд Траффорд», когда его контракт истечет в конце следующего месяца, что положит конец его 12-летнему пребыванию в "МЮ".