Предсказание, которому не суждено было сбыться.

«Юнайтед» официально подтвердил, что Фил Джонс уходит летом из клуба. Он провел в команде 12 лет, пройдя большой путь от победы в АПЛ до большого количества травм.

В 2011 году будущее Джонса казалось блестящим. Ему было всего 19 лет, за него заплатили 16,5 млн фунтов и этот выбор сделал лично сэр Алекс Фергюсон. Легендарный тренер предрекал парню величие, но этого не случилось.

В 2013 году Ферги сказал знаменитую фразу, которую сейчас вспоминать забавно: «Джонс, судя по тому, как он сейчас выглядит, может стать нашим лучшим игроком в истории. Думаю, что вне зависимости от того, где мы играем, это действительно может случиться. В 21 год он феноменальный игрок. Думаю, он может играть на любом месте поля. Он оказывает огромное влияние, так как у него шикарная интуиция и умение читать игру. В нем есть драйв».

К сожалению, пророчество не сработало. Джонса точно запомнят, но явно не так, как он хотел. Однако при всем этом, болельщики «Юнайтед» по всему миру не могут сказать плохого слова в адрес защитника.