United Tweets
Блог

«Он может стать нашим лучшим игроком в истории». 12 лет назад Фергюсон сильно верил в Фила Джонса

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Фил Джонс Фил Джонс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Футбол Футбол

Предсказание, которому не суждено было сбыться.

«Юнайтед» официально подтвердил, что Фил Джонс уходит летом из клуба. Он провел в команде 12 лет, пройдя большой путь от победы в АПЛ до большого количества травм.

В 2011 году будущее Джонса казалось блестящим. Ему было всего 19 лет, за него заплатили 16,5 млн фунтов и этот выбор сделал лично сэр Алекс Фергюсон. Легендарный тренер предрекал парню величие, но этого не случилось.

В 2013 году Ферги сказал знаменитую фразу, которую сейчас вспоминать забавно: «Джонс, судя по тому, как он сейчас выглядит, может стать нашим лучшим игроком в истории. Думаю, что вне зависимости от того, где мы играем, это действительно может случиться. В 21 год он феноменальный игрок. Думаю, он может играть на любом месте поля. Он оказывает огромное влияние, так как у него шикарная интуиция и умение читать игру. В нем есть драйв».

К сожалению, пророчество не сработало. Джонса точно запомнят, но явно не так, как он хотел. Однако при всем этом, болельщики «Юнайтед» по всему миру не могут сказать плохого слова в адрес защитника.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muse muse
Так красиво и достойно попрощались с ним, молодцы, так и надо.
Хочется поблагодарить Фила за его самоотдачу и пожелать удачи, куда бы его не завела дальше жизнь, парень он приятный и никогда не вызывал негатива, очень жаль, что травмы все сгубили ему, но все ж таки трофеи он насобирал и ему определённо будет что вспомнить, а уж взять чемпионскую чашку с самим САФом вообще дорогого стоит)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДедаДома.нет
Взгрустнул ;.(
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Лазуткин
Спасибо за все! Жаль травмы не дали стать топом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горячев
Конец сезона, МЮ кровь из носа нужна была победа над Блэкберн Роверс и этот парень чуть всё не обосрал нам тогда, играл просто чума! Мы еле выиграли тогда (вроде 1-0)… и я помню как радовался когда он оказался у нас в межсезонье! Травмы помешали конечно раскрыться, мне он всегда импонировал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбек Лесбеков
Спасибо тебе наш Фил Джонс! Зато ты единственный Фил Джонс! Чего стоило твой вынос головой под ног! Удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий