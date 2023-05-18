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Тен Хаг рассказал, когда последний раз видел Фила Джонса на тренировке. При голландце защитник не сыграл ни минуты

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Уходит летом бесплатно.

Сегодня официально стало известно о том, что «Юнайтед» не собирается предлагать новый контракт защитнику Филу Джонсу и что с 1 июля 2023 года он станет свободным агентом.

На пресс-конференции Эрика тен Хага спросили об англичанине: «Мы видели его на тренировке в течение 20 минут, первая тренировка в году! У него отличная карьера, он много чего добился: выиграл Кубок Англии, Лигу Европы, был на двух чемпионатах мира, сделал огромную карьеру в клубе».

Фил Джонс играл за «Юнайтед» на протяжении 12 лет. Он перешел из «Блэкберна» в 2011 году и в следующем сезоне вместе с новым клубом победил в АПЛ. Это был последний сезон сэра Алекса Фергюсона.

Последний раз на поле Джонс выходил в конце прошлого сезона. Тогда «МЮ» победил «Брентфорд» со счетом 3:0.

3 комментария

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Чёрный тюльпан
Кстати, когда он последний раз выходил на поле за МЮ (было это вроде с лавки), то спокойно вписался в игру и выглядел куда солиднее Магуайра, хотя Фил весь ломаный-переломанный и с кучей операций в том числе и на коленях. Да, может скорость у них сопоставима, но разница в чтении игры и выборе позиции просто колоссальная.
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Леонид Ботвинник
На самом деле Фил приятный парень и абсолютно никакого негатива не вызывает. Он играл , как умел, но с абсолютной самоотдачей. И уходит спокойно, без скандала , сказав спасибо за то, что в его жизни был МЮ .
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