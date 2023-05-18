Уходит летом бесплатно.

Сегодня официально стало известно о том, что «Юнайтед» не собирается предлагать новый контракт защитнику Филу Джонсу и что с 1 июля 2023 года он станет свободным агентом.

На пресс-конференции Эрика тен Хага спросили об англичанине: «Мы видели его на тренировке в течение 20 минут, первая тренировка в году! У него отличная карьера, он много чего добился: выиграл Кубок Англии, Лигу Европы, был на двух чемпионатах мира, сделал огромную карьеру в клубе».

Фил Джонс играл за «Юнайтед» на протяжении 12 лет. Он перешел из «Блэкберна» в 2011 году и в следующем сезоне вместе с новым клубом победил в АПЛ. Это был последний сезон сэра Алекса Фергюсона.

Последний раз на поле Джонс выходил в конце прошлого сезона. Тогда «МЮ» победил «Брентфорд» со счетом 3:0.