19 комментариев

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«У меня было много предложений, но я ждал звонка от «Юнайтед». Большое письмо Фила Джонса перед уходом из «МЮ»

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Фил Джонс сожалеет, что больше не сыграет за «Ман Юнайтед». Защитник оставил большое послание перед уходом:

«Я думал о том, как лучше передать свои слова и чувствовал, что хочу обратиться к болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего моего пребывания в «Манчестер Юнайтед».

Всегда тяжело покидать клуб. Я уже делал это с «Блэкберн Роверс», все эти годы назад в возрасте всего 19 лет, но я никогда не мог представить, что последует за этим.

Мое время в «Юнайтед» было просто невероятным. Когда я решил покинуть «Блэкберн», я всегда хотел проявить себя еще больше. Я представлял клуб своего детства и жил мечтой, и мне отчаянно хотелось показать всем, на что я способен на самом высоком уровне.

У меня был голод внутри, и я отчаянно хотел играть в этом клубе, который мог бы бороться за все. У меня были предложения от нескольких клубов, но я все ждал и ждал звонка из «Юнайтед». Однажды, во время отпуска, раздался звонок от сэра Алекса.

Sky Sports Premier League on Twitter:

В тот день я вышел из отпуска и не мог дождаться встречи с ним. Я не мог дождаться подписания контракта и, что самое главное, не мог дождаться начала работы. Был только один клуб, в котором я хотел продолжить свой путь в игре.

Надеть эту футболку, носить этот значок и представлять всех, кто с ним связан, было большой честью.

Я хотел бы играть больше. От чистого сердца скажу, что я сделал все, что мог. Я сделал все, что от меня требовала медицинская команда.

Я не оставлял камня на камне в стремлении осуществить мечту и представлять «Манчестер Юнайтед». Я провел несколько трудных недель вдали от своей семьи, реабилитируясь и восстанавливаясь вдали от всех, восстанавливаясь вдали от тренировочного поля, на которое я отчаянно хотел вернуться.

Я уже говорил, что мне было трудно даже разговаривать с товарищами по команде, мне было обидно, что я не могу им помочь. Мне было обидно, что моя семья не может видеть меня, когда у команды были матчи. Ты чувствуешь, что подводишь людей.

Иногда в жизни случаются вещи, которые нам не нравятся, но мы должны научиться принимать их и быть спокойными за то, что мы сделали все возможное, чтобы преодолеть трудности. В карьере и в жизни это все, что мы можем сделать.

Дорога может быть каменистой и выбить вас из колеи. Главное – встать после неудач и продолжать идти вперед. Это урок, который я буду помнить в своих следующих испытаниях, что бы ни ждало меня впереди.

Я жил мечтой в самом большом клубе в мире. Я играл за сборную Англии на крупных турнирах. В «Юнайтед» я выиграл трофеи, в частности, Премьер-лигу под руководством сэра Алекса в его последний сезон.

Сейчас не время грустить, сейчас время оглянуться назад, и порадоваться тому, что мне удалось осуществить мечту в «Юнайтед». Я всегда могу сказать своей семье и друзьям, что не многим дано играть за этот клуб, всегда быть в его истории и иметь возможность оглянуться назад с такими счастливыми воспоминаниями.

Phil Jones added to Manchester United Champions League squad – Sports Mole

Я желаю Эрику [тен Хагу] и его персоналу, а также всем игрокам удачи в будущем. Я буду наблюдать, поддерживать и надеяться, как никто другой, что он сможет продолжить прогресс, который мы все видим.

Я хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне в «Манчестер Юнайтед», где я приобрел друзей на всю жизнь.

Но больше всего – моей семье, которая поддерживала меня во всем. Самое большое спасибо моей жене и двум прекрасным девочкам, я не могу выразить словами ту поддержку, которую вы мне оказали. Мы держались вместе, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что нас ждет в будущем».

19 комментариев

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SegaYasch
Фил в первую очередь игрок отдающий всего себя на поле. Да, где-то не хватает техники, скорости, но в трудолюбии и желании рубится до конца это один из лучших футболистов. Не каждому защитнику хватит смелости пойти в подкат головой туда, куда некоторые и ногу побоятся подставить. В этом он конечно очень похож на Видича
Жаль что травмы не дали полностью реализовать потенциал
Спасибо за все и удачи в будущем!
+45
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+45
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KAIMI_MAN-RED
🥺 Дайте ему поиграть хотя бы один тайм или в конце 5-10 минут, точно хуже Маги не будет!
+40
-1
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BratGoranflo
отличный чувак
+19
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Lavinka
Никогда не забуду подкат головой от Фила и его мемное лицо !
+13
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kaviknat
Ответ KAIMI_MAN-RED
🥺 Дайте ему поиграть хотя бы один тайм или в конце 5-10 минут, точно хуже Маги не будет!
Да, было бы красивое прощание!
+8
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+8
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Никки Бат
Смоллинг и Джонс должны были заменить Фердинанда и Видича. Эхх, считалось тогда очень перспективными оба
+5
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+5
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Rad0
Любой игрок в борьбе строит физиономии почище Фила Джонса, просто нужно поймать кадр, но смеялись только над ним.
+2
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Alex Manola
Травмы, печально. Но он старался и пахал на поле полностью, в отличие от распиаренного погбеца.
+2
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Сергей
У него всегда была красная физиономия в районе щёк.,как у шавы .но защитник он был толковый.
+1
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Ysmail Taganaliev
Ответ Lavinka
Никогда не забуду подкат головой от Фила и его мемное лицо !
🤣да этим мемным лицом он стал легендой
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George O'Connor
Спасибо за все, самоотверженный и смелый Фил!!!
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Romuliq
да это один из лучший цз в клубе за последние лет 10
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siralexf
Харимагуайя 100 раз накосячил, дают 101-й шанс, Джонс так шанса и не дождался(
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Frenkiee
Дайте ему ещё контракт 5и летный по 200 тысяч в неделю. Мемы ещё мало) да ладно чел старался но травмы мешали. Но это не повод для контракта. Надо попрощаться от таких игроки с уважением. Как сказал Сер Алекс "фен". Игрок не играет, вечно лежит в лазарете -"пока" как бы он не был настоящим человеком. Это футбол! Здесь должны быть жёстче
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Gatsby !!!
Думаю его место заменил дони. Жаль обоих
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Ysmail Taganaliev
Когда слышу имя Фил Джонс то вспоминаю его смешное лицо
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Леонид Ботвинник
Вот уж в чей огород не хочется кинуть камень . Человек всего себя отдавал МЮ, играл как мог . И уходит без негатива. Удачи Фил.
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Любитель пожрать
Ну что, может быть Моур заберет его? :) Честно говоря, Фил Джон не был гением, но защитник он был хороший и лет ему еще немного. Травмы, правда постоянно, это да. А сейчас, например, в Роме Манчини и *банец (особенно последний) - это же ужас просто. Смоллинг на их фоне выглядит просто гением.
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Steppenwolf
Очень длинное прощальное письмо. )
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