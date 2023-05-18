19 комментариев

Фил Джонс сожалеет, что больше не сыграет за «Ман Юнайтед». Защитник оставил большое послание перед уходом:

«Я думал о том, как лучше передать свои слова и чувствовал, что хочу обратиться к болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего моего пребывания в «Манчестер Юнайтед».

Всегда тяжело покидать клуб. Я уже делал это с «Блэкберн Роверс», все эти годы назад в возрасте всего 19 лет, но я никогда не мог представить, что последует за этим.

Мое время в «Юнайтед» было просто невероятным. Когда я решил покинуть «Блэкберн», я всегда хотел проявить себя еще больше. Я представлял клуб своего детства и жил мечтой, и мне отчаянно хотелось показать всем, на что я способен на самом высоком уровне.

У меня был голод внутри, и я отчаянно хотел играть в этом клубе, который мог бы бороться за все. У меня были предложения от нескольких клубов, но я все ждал и ждал звонка из «Юнайтед». Однажды, во время отпуска, раздался звонок от сэра Алекса.

В тот день я вышел из отпуска и не мог дождаться встречи с ним. Я не мог дождаться подписания контракта и, что самое главное, не мог дождаться начала работы. Был только один клуб, в котором я хотел продолжить свой путь в игре.

Надеть эту футболку, носить этот значок и представлять всех, кто с ним связан, было большой честью.

Я хотел бы играть больше. От чистого сердца скажу, что я сделал все, что мог. Я сделал все, что от меня требовала медицинская команда.

Я не оставлял камня на камне в стремлении осуществить мечту и представлять «Манчестер Юнайтед». Я провел несколько трудных недель вдали от своей семьи, реабилитируясь и восстанавливаясь вдали от всех, восстанавливаясь вдали от тренировочного поля, на которое я отчаянно хотел вернуться.

Я уже говорил, что мне было трудно даже разговаривать с товарищами по команде, мне было обидно, что я не могу им помочь. Мне было обидно, что моя семья не может видеть меня, когда у команды были матчи. Ты чувствуешь, что подводишь людей.

Иногда в жизни случаются вещи, которые нам не нравятся, но мы должны научиться принимать их и быть спокойными за то, что мы сделали все возможное, чтобы преодолеть трудности. В карьере и в жизни это все, что мы можем сделать.

Дорога может быть каменистой и выбить вас из колеи. Главное – встать после неудач и продолжать идти вперед. Это урок, который я буду помнить в своих следующих испытаниях, что бы ни ждало меня впереди.

Я жил мечтой в самом большом клубе в мире. Я играл за сборную Англии на крупных турнирах. В «Юнайтед» я выиграл трофеи, в частности, Премьер-лигу под руководством сэра Алекса в его последний сезон.

Сейчас не время грустить, сейчас время оглянуться назад, и порадоваться тому, что мне удалось осуществить мечту в «Юнайтед». Я всегда могу сказать своей семье и друзьям, что не многим дано играть за этот клуб, всегда быть в его истории и иметь возможность оглянуться назад с такими счастливыми воспоминаниями.

Я желаю Эрику [тен Хагу] и его персоналу, а также всем игрокам удачи в будущем. Я буду наблюдать, поддерживать и надеяться, как никто другой, что он сможет продолжить прогресс, который мы все видим.

Я хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне в «Манчестер Юнайтед», где я приобрел друзей на всю жизнь.

Но больше всего – моей семье, которая поддерживала меня во всем. Самое большое спасибо моей жене и двум прекрасным девочкам, я не могу выразить словами ту поддержку, которую вы мне оказали. Мы держались вместе, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что нас ждет в будущем».