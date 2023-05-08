Фернандеш и Каземиро устроили «мини-допрос» после поражения с «Вест Хэмом»
Мозговой штурм.
Бруну Фернандеш и Каземиро пообщались на поле после финального свистка матча с «Вест Хэмом», в котором манкунианцы потерпели болезненное поражение со счетом 1:0.
Футболисты, видимо, были недовольны выступлением команды и хотели разобраться, что пошло не так. По словам журналиста The Athletic Лори Уитвелл, на поле прошел «мини-допрос».
Это не первый раз, когда Фернандеш и Каземиро обсуждают неудачи команды. Ранее у футболистов возникали конфликты после провальных матчей «МЮ».
4 комментария