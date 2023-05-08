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Фернандеш и Каземиро устроили «мини-допрос» после поражения с «Вест Хэмом»

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Мозговой штурм.

Бруну Фернандеш и Каземиро пообщались на поле после финального свистка матча с «Вест Хэмом», в котором манкунианцы потерпели болезненное поражение со счетом 1:0.

Футболисты, видимо, были недовольны выступлением команды и хотели разобраться, что пошло не так. По словам журналиста The Athletic Лори Уитвелл, на поле прошел «мини-допрос».

Это не первый раз, когда Фернандеш и Каземиро обсуждают неудачи команды. Ранее у футболистов возникали конфликты после провальных матчей «МЮ».

4 комментария

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romaroman26
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Вот только сейчас в концовке сезона разборки внутри команды не нужны
Нет там разборок. Жёлтые заголовки, мужики обсуждали моменты
+4
0
+4
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Вот только сейчас в концовке сезона разборки внутри команды не нужны
+2
-1
+1
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stanvixx
Ответ romaroman26
Нет там разборок. Жёлтые заголовки, мужики обсуждали моменты
Просто бсуждали комменты на спортс )
+1
0
+1
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Фан АПЛ
играли хорошего и плохого копа
0
0
0
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