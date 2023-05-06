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«МЮ» поборется с «Баварией» за Коло-Муани. Хотя «Айнтрахт» выставил заоблачный ценник

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Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани попал в список трансферных шорт-листов «Ман Юнайтед» и «Баварии», утверждает RMC.

Мюнхенцы сделали его приоритетной целью на лето, поскольку клуб испытывает большие проблемы после ухода Роберта Левандовского и не нашел ему замену.

Однако «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании контракта с нападающим и вскоре сделает предложение.

«Франкфурт» запрашивает не менее 100 миллионов евро, чтоьы отпустить одного из ключевых игроков.

Сообщается, что Муани даже выше Виктора Осимхена в списке приоритетов «МЮ» на ближайшее лето.

В этом сезоне француз забил 21 гол и отдал 15 результативных передач во всех турнирах.

4 комментария

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Bolvan
Если брать только по адекватной цене ,а не 120 лямов он этих даже вообще не стоит
+2
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Андрей Тишкович
В этом и есть непонятный прикол бунднслиги выставить огромный ценник а в итоге продать за копейки в Баварию
+2
0
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Vezdexodof
Как всегда, если МЮ хочет кого-то купить, то ценник сотка , как минимум... )
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Александр Гончаров
Если Бавария будет покупать очередного вингера вместо качественного ЦФ то на успех в ЛЧ против самых сильных команд можно не рассчитывать
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