«МЮ» поборется с «Баварией» за Коло-Муани. Хотя «Айнтрахт» выставил заоблачный ценник
Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани попал в список трансферных шорт-листов «Ман Юнайтед» и «Баварии», утверждает RMC.
Мюнхенцы сделали его приоритетной целью на лето, поскольку клуб испытывает большие проблемы после ухода Роберта Левандовского и не нашел ему замену.
Однако «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании контракта с нападающим и вскоре сделает предложение.
«Франкфурт» запрашивает не менее 100 миллионов евро, чтоьы отпустить одного из ключевых игроков.
Сообщается, что Муани даже выше Виктора Осимхена в списке приоритетов «МЮ» на ближайшее лето.
В этом сезоне француз забил 21 гол и отдал 15 результативных передач во всех турнирах.
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