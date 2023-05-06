Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани попал в список трансферных шорт-листов «Ман Юнайтед» и «Баварии», утверждает RMC.

Мюнхенцы сделали его приоритетной целью на лето, поскольку клуб испытывает большие проблемы после ухода Роберта Левандовского и не нашел ему замену.

Однако «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании контракта с нападающим и вскоре сделает предложение.

«Франкфурт» запрашивает не менее 100 миллионов евро, чтоьы отпустить одного из ключевых игроков.

Сообщается, что Муани даже выше Виктора Осимхена в списке приоритетов «МЮ» на ближайшее лето.

В этом сезоне француз забил 21 гол и отдал 15 результативных передач во всех турнирах.