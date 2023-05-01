Эрик тен Хаг постепенно склоняется к продаже Харри Магуайра этим летом, сообщает Фабрицио Романо.

В своей колонке Романо отметил: «В конце сезона тен Хаг поговорит с Харри Магуайром о его будущем. Виктор Линделеф также хочет больше играть, и у него больше шансов остаться».

В этом сезоне Магуайр был крайне нестабилен и много ошибался. Это привело к тому, что большую часть сезона вице-капитан «МЮ» на скамейке запасных.

Даже когда Магуайру предоставлялся шанс сыграть, в большинстве случаев он не производил впечатления. Лучшим примером могут служить два матча против «Севильи» в Лиге Европы, где «Юнайтед» потерпел поражение во многом благодаря ошибкам Магуайра.

Сообщается, что английский центральный защитник отчаянно пытается возобновить карьеру, а это означает, что уход может быть лучшим вариантом для всех сторон.

Линделеф, как ожидается, останется в качестве дублера Мартинеса и Варана.