Тен Хаг поговорит с Магуайром в конце сезона. У Линделефа больше шансов остаться
Эрик тен Хаг постепенно склоняется к продаже Харри Магуайра этим летом, сообщает Фабрицио Романо.
В своей колонке Романо отметил: «В конце сезона тен Хаг поговорит с Харри Магуайром о его будущем. Виктор Линделеф также хочет больше играть, и у него больше шансов остаться».
В этом сезоне Магуайр был крайне нестабилен и много ошибался. Это привело к тому, что большую часть сезона вице-капитан «МЮ» на скамейке запасных.
Даже когда Магуайру предоставлялся шанс сыграть, в большинстве случаев он не производил впечатления. Лучшим примером могут служить два матча против «Севильи» в Лиге Европы, где «Юнайтед» потерпел поражение во многом благодаря ошибкам Магуайра.
Сообщается, что английский центральный защитник отчаянно пытается возобновить карьеру, а это означает, что уход может быть лучшим вариантом для всех сторон.
Линделеф, как ожидается, останется в качестве дублера Мартинеса и Варана.
6 комментариев