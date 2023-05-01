United Tweets
Блог

Тен Хаг поговорит с Магуайром в конце сезона. У Линделефа больше шансов остаться

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Виктор Линделеф Виктор Линделеф
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

Эрик тен Хаг постепенно склоняется к продаже Харри Магуайра этим летом, сообщает Фабрицио Романо.

В своей колонке Романо отметил: «В конце сезона тен Хаг поговорит с Харри Магуайром о его будущем. Виктор Линделеф также хочет больше играть, и у него больше шансов остаться».

В этом сезоне Магуайр был крайне нестабилен и много ошибался. Это привело к тому, что большую часть сезона вице-капитан «МЮ» на скамейке запасных.

Manchester United 2-2 Sevilla: Harry Maguire and Tyrell Malacia own goals transform Europa League quarter-final | Football News | Sky Sports

Даже когда Магуайру предоставлялся шанс сыграть, в большинстве случаев он не производил впечатления. Лучшим примером могут служить два матча против «Севильи» в Лиге Европы, где «Юнайтед» потерпел поражение во многом благодаря ошибкам Магуайра.

Сообщается, что английский центральный защитник отчаянно пытается возобновить карьеру, а это означает, что уход может быть лучшим вариантом для всех сторон.

Линделеф, как ожидается, останется в качестве дублера Мартинеса и Варана.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Grabovy
тен Хаг: "Гарри, собирай вещи и ____й к маме"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йозеф Кнехт
К моменту боксинг дэй зачастую не хватает четырёх ЦЗ. Я бы их обоих оставил, если их устраивает положение в команде. Как номер три и четыре они чуть ли не лучшие. Мага уже не стоит столько , сколько стоил , когда его брал Юнайтед и выторговать столько денег не получится. Даже будучи не основными Линделёф и Магуайр сыграют более-менее нормальное количество матчей за сезон , тем более, что Варан довольно травматичен и не понятно пока тянет ли он АПЛ физически. ЦЗ самая травматичная позиция.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Тишкович
Без Магваера в паре Линделёф не так уж и косячит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Йозеф Кнехт
К моменту боксинг дэй зачастую не хватает четырёх ЦЗ. Я бы их обоих оставил, если их устраивает положение в команде. Как номер три и четыре они чуть ли не лучшие. Мага уже не стоит столько , сколько стоил , когда его брал Юнайтед и выторговать столько денег не получится. Даже будучи не основными Линделёф и Магуайр сыграют более-менее нормальное количество матчей за сезон , тем более, что Варан довольно травматичен и не понятно пока тянет ли он АПЛ физически. ЦЗ самая травматичная позиция.
Магу млн за 40 еще можнопродать. В середняк, либо в италию. Игрок сборной все таки. И в медленной сирии А за интер например, в 3 цз, он будет отлично смотреться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йозеф Кнехт
Ответ romaroman26
Магу млн за 40 еще можнопродать. В середняк, либо в италию. Игрок сборной все таки. И в медленной сирии А за интер например, в 3 цз, он будет отлично смотреться
С доплатой поменять шпорам на Кейна. ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вертуальный
Ответ Йозеф Кнехт
К моменту боксинг дэй зачастую не хватает четырёх ЦЗ. Я бы их обоих оставил, если их устраивает положение в команде. Как номер три и четыре они чуть ли не лучшие. Мага уже не стоит столько , сколько стоил , когда его брал Юнайтед и выторговать столько денег не получится. Даже будучи не основными Линделёф и Магуайр сыграют более-менее нормальное количество матчей за сезон , тем более, что Варан довольно травматичен и не понятно пока тянет ли он АПЛ физически. ЦЗ самая травматичная позиция.
Есть Шоу место Варана и место Холодильника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий