Бруну.

В трансляцию попала реакция Каземиро на минимальную победу в матче с «Астон Виллой». Бразилец был чем-то недоволен и, кажется, предъявлял претензии Бруну Фернандеш, который, к слову, и принес манкунианцам победу.

Португальский полузащитник допустил грубую ошибку в дополнительное время, и Каземиро пришлось спасать команду от опасной контратаки.

Он догнал Бруну, который уже аплодировал трибунам, и напомнил ему об ошибке, которая могла стоить «Юнайтед» победы.

Футболисты начали ругаться, но потом пришел Харри Магуайр, немного разрядив обстановку.

Каземиро и Бруну позже обнялись, показав болельщикам, что все в порядке.

Правильно поступил Каземиро? Или стоило обсудить этот вопрос в раздевалке?