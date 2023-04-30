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🤬🗿 Каземиро «наехал» на Бруну Фернандеша после победы над «Астон Виллой». Магуайру пришлось вмешаться 😳😳😳

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Бруну.

В трансляцию попала реакция Каземиро на минимальную победу в матче с «Астон Виллой». Бразилец был чем-то недоволен и, кажется, предъявлял претензии Бруну Фернандеш, который, к слову, и принес манкунианцам победу.

Португальский полузащитник допустил грубую ошибку в дополнительное время, и Каземиро пришлось спасать команду от опасной контратаки.

Он догнал Бруну, который уже аплодировал трибунам, и напомнил ему об ошибке, которая могла стоить «Юнайтед» победы.

Футболисты начали ругаться, но потом пришел Харри Магуайр, немного разрядив обстановку.

Каземиро и Бруну позже обнялись, показав болельщикам, что все в порядке.

Правильно поступил Каземиро? Или стоило обсудить этот вопрос в раздевалке?

5 комментариев

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Funny lepka
Холодильник Магуайр охладил пыл футболистов МЮ
+14
0
+14
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Komrade
После финала Кубка лиги Каз тоже напихал Бруно за загубленный момент, когда 3 в 1 выходили.
+6
0
+6
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Леонид Ботвинник
Обыкновенный рабочий момент , ничего такого. На последнем снимке мы и видим , что ничего серьезного нет.
Но эта ситуация ещё показала , что Магуаер нам очень нужен на последние пару минут. ))
+3
0
+3
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Тюменский медвежонок
Ответ Komrade
После финала Кубка лиги Каз тоже напихал Бруно за загубленный момент, когда 3 в 1 выходили.
Бруну очень часто заигрывается и хорошо что в команде появился человек который постоянно об этом ему начал говорить, глядишь что-то начнет меняться наконец
0
0
0
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