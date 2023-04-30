🤬🗿 Каземиро «наехал» на Бруну Фернандеша после победы над «Астон Виллой». Магуайру пришлось вмешаться 😳😳😳
Бруну.
В трансляцию попала реакция Каземиро на минимальную победу в матче с «Астон Виллой». Бразилец был чем-то недоволен и, кажется, предъявлял претензии Бруну Фернандеш, который, к слову, и принес манкунианцам победу.
Португальский полузащитник допустил грубую ошибку в дополнительное время, и Каземиро пришлось спасать команду от опасной контратаки.
Он догнал Бруну, который уже аплодировал трибунам, и напомнил ему об ошибке, которая могла стоить «Юнайтед» победы.
Футболисты начали ругаться, но потом пришел Харри Магуайр, немного разрядив обстановку.
Каземиро и Бруну позже обнялись, показав болельщикам, что все в порядке.
Правильно поступил Каземиро? Или стоило обсудить этот вопрос в раздевалке?
Но эта ситуация ещё показала , что Магуаер нам очень нужен на последние пару минут. ))