В 34-м туре Премьер-лиги на «Олд Траффорд» приехала «Астон Вилла».

На 17-й минуте после ошибки Санчо мяч ушел за линию, очень расстроив Бруну. Затем Джейдон сказал капитану пару резких слов, и уже на 38-й минуте Фернандеш забил.

Рэшфорд проник в штрафную слева и пробил. Мартинес отразил удар, тут его и подловил португалец, пробив точно в ближний угол. Этот мяч стал для Бруну сотым голом, забитым в чемпионатах.

Во второй половине встречи «Астон Вилла» начала действовать эффективнее и вполне могла сравнять. У «дьяволов» тоже были классные моменты, но счет с первого тайма так и не изменился. «Юнайтед» забирает три очка.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Астон Виллы»

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