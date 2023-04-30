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Каземиро – лучший, Рэшфорд – худший: оценки игроков «МЮ» за матч против «Астон Виллы»

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В 34-м туре Премьер-лиги на «Олд Траффорд» приехала «Астон Вилла».

На 17-й минуте после ошибки Санчо мяч ушел за линию, очень расстроив Бруну. Затем Джейдон сказал капитану пару резких слов, и уже на 38-й минуте Фернандеш забил.

Рэшфорд проник в штрафную слева и пробил. Мартинес отразил удар, тут его и подловил португалец, пробив точно в ближний угол. Этот мяч стал для Бруну сотым голом, забитым в чемпионатах.

Во второй половине встречи «Астон Вилла» начала действовать эффективнее и вполне могла сравнять. У «дьяволов» тоже были классные моменты, но счет с первого тайма так и не изменился. «Юнайтед» забирает три очка.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Астон Виллы»

Как вам матч? Какой эпизод запомнился больше всего?

5 комментариев

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Мукунку хороший
С победой! Но забивать надо больше..
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Алан Кайтуков
Рэшфорд пару должен был забивать и спокойно доигрывать..
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Чёрный тюльпан
68% точность передач у Бруну...слабовато.
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Леонид Ботвинник
Сегодня Рэшфорд вообще ни разу впереди не обработал как следует мяч. Ни приёма, ни остановки.
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Oleg Pepel
Витя был лучший, однозначно
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