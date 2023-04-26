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«Я одевался, как на выпускной, а Руни ходил в шлепках и шортах». Димитар Бербатов вспоминает эксперименты со стилем в «МЮ»

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Димитар Бербатов успешно провел четыре года в «Манчестер Юнайтед», но за это пришлось заплатить, наблюдая отсутствие вкуса у Уэйна Руни. Бербатов раскритиковал стиль Руни в одежде, рассказав о его привычке приходить на тренировки «в шортах и шлепанцах». Сам Бербатов однажды даже пришел на тренировку «Манчестер Юнайтед» в смокинге.

«Когда я собирался на тренировку, я одевался так, как будто собирался на выпускной», — рассказал стильный болгарин в интервью BT Sport.

«Все смотрели на меня и, наверное, смеялись, потому что, например, Руни приходил на тренировку в шлепанцах и шортах. И вот я рядом с ним в рубашке и блейзере. Но я хотел хорошо выглядеть».

Бербатов не только внимательно относился к одежде своих товарищей по команде перед тренировкой, но и признался, что его не впечатлила форма, которую носил его бывший клуб «Тоттенхэм»:

«Уродливые футболки», — добавил он, держа в руках домашнюю футболку «шпор» сезона 2006/07. Я говорил это всем, когда играл: «Кто разрабатывал эту форму?! Кто разрабатывал наши костюмы? Они мне не нравятся. Поставь меня во главе этого процесса!».

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