Неманья Видич недавно появился в подкасте Рио Фердинанда Vibe with FIVE.

Две легенды «Манчестер Юнайтед» обсудили все, что связано с клубом, в том числе, есть ли у них какие-либо сожаления.

Со своим обычным дерзким чувством юмора Видич сказал: «Единственное, о чем я сожалею, это то, что в свое время у меня не было Эда Вудворда».

Рио не смог сдержать смех, когда Видич добавил: «Почему ты смеешься?»

Фердинанд ответил: «Из-за денег. Вы говорите о деньгах и контрактах».

Видич объяснил: «Вы знаете, о чем я говорю. Дэвид Гилл и Ферги были в клубе, пытались установить уровни зарплат, структуру.

Думаю, у Вудворда было достаточно времени, чтобы привести клуб в правильное русло.

Я думаю, что у Ричарда Арнольда все хорошо за короткий период времени, он привел Эрика тен Хага и сделал полезные вещи за последние шесть месяцев. Я вижу некоторые улучшения».