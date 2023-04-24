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Он знает, как надо. Перед серией пенальти Каземиро вновь продемонстрировал свои лидерские качества ✊

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И был прав.

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли».

Команды отыграли 120 минут, но не смогли забить ни одного гола, поэтому все решилось в серии пенальти. Игроки «Манчестер Юнайтед» не допустили ни одной ошибки и одержали верх со счетом 7:6 после промаха Солли Марча.

Когда все может изменить один удар, команде нужен правильный настрой с самого начала.

Перед началом финального этапа матча Эрик тен Хаг собрал игроков «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить порядок действий. Когда главный тренер спросил, кто хочет пойти первым, сразу же вызвался Каземиро, и этот момент попал в трансляцию.

Опытный Казе знает, как важно начинать с гола и какое сильное давление оказывается на первого бьющего, поэтому он вызвался взять на себя эту ответственность.

Бразилец хладнокровно реализовал свой одиннадцатиметровый и дал старт отличной серии из семи голов.

Теперь «Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка 3 июня.

Ментальность настоящего лидера. 

2 комментария

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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Пробили очень чётко, почти каждый удар без шансов для вратаря.
+9
0
+9
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Григорий Шишин
Соглашусь) Нервишки лишь дрогнули, когда перчатки Санчеса шлёпнули по мячу после удара Забитцера.. Но благо, тут сила удара помогла)
+4
0
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