И был прав.

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли».

Команды отыграли 120 минут, но не смогли забить ни одного гола, поэтому все решилось в серии пенальти. Игроки «Манчестер Юнайтед» не допустили ни одной ошибки и одержали верх со счетом 7:6 после промаха Солли Марча.

Когда все может изменить один удар, команде нужен правильный настрой с самого начала.

Перед началом финального этапа матча Эрик тен Хаг собрал игроков «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить порядок действий. Когда главный тренер спросил, кто хочет пойти первым, сразу же вызвался Каземиро, и этот момент попал в трансляцию.

Опытный Казе знает, как важно начинать с гола и какое сильное давление оказывается на первого бьющего, поэтому он вызвался взять на себя эту ответственность.

Бразилец хладнокровно реализовал свой одиннадцатиметровый и дал старт отличной серии из семи голов.

Теперь «Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка 3 июня.

Ментальность настоящего лидера.