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Угадайте, кто худший. Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Севильи»

Клубы Клубы
Виктор Линделеф Виктор Линделеф
Антони Антони
Каземиро Каземиро
Харри Магуайр Харри Магуайр
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Тяжело.

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Севильи» в ответном матче 1/4 Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 2:2, так что у обеих команд были равные шансы на выход в полуфинал, однако манкунианцы этой возможностью воспользоваться не смогли.

Испанская команда открыла счет на 8-й минуте после ошибки Магуайра и Де Хеа и даже могла удвоить преимущество, но гол был не засчитан из-за офсайда. Второй тайм начался не лучше — на 47-й «Севилья» снова забила. А вишенкой на торте стал перфоманс Де Хеа, который выбежал почти на середину поля в конце матча и позволил соперникам отправить мяч в пустые ворота.

Итог неутешителен — 3:0.

Сложно хвалить кого-то после такой игры, но, по версии портала SofaScore, Антони, Каземиро и Виктор Линделеф все же выделялись на фоне своих товарищей по команде.

Худшим же стал Давид Де Хеа, и нет сомнений, что это звание в данном матче он заслужил. Любопытно, что Магуайр занял даже не предпоследнее место.

Оценки всех игроков:

И показатели всей команды — «МЮ» в правой колонке (показатель предотвращенных голов Де Хеа впечатляет):

Эрик тен Хаг точно уверен, что с Де Хеа надо продлевать контракт?

7 комментариев

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Harvey Specter
Де Хеа без игры ногами смотрится такой же проблемой для команды, как Криштьну без прессинга 🤷‍♂️
+5
0
+5
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Роман
Де Хея и Магвайер это как из фильма "Тупой и ещё тупее")
+3
-1
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Mergen Durdumuradow
Ответ Роман
Худший у МЮ это Тен Хаг.
почему винишь тен хага?
+2
0
+2
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Алан Кайтуков
Кто эти оценки ставил? Ни одному игроку нельзя даже 6 ставить.. Позорники
0
0
0
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BarsaMaks
Normal)
0
0
0
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Artyom Yakovenko
Ответ Mergen Durdumuradow
почему винишь тен хага?
потому что он не особо умён
+1
-1
0
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