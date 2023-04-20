7 комментариев

Тяжело.

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Севильи» в ответном матче 1/4 Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 2:2, так что у обеих команд были равные шансы на выход в полуфинал, однако манкунианцы этой возможностью воспользоваться не смогли.

Испанская команда открыла счет на 8-й минуте после ошибки Магуайра и Де Хеа и даже могла удвоить преимущество, но гол был не засчитан из-за офсайда. Второй тайм начался не лучше — на 47-й «Севилья» снова забила. А вишенкой на торте стал перфоманс Де Хеа, который выбежал почти на середину поля в конце матча и позволил соперникам отправить мяч в пустые ворота.

Итог неутешителен — 3:0.

Сложно хвалить кого-то после такой игры, но, по версии портала SofaScore, Антони, Каземиро и Виктор Линделеф все же выделялись на фоне своих товарищей по команде.

Худшим же стал Давид Де Хеа, и нет сомнений, что это звание в данном матче он заслужил. Любопытно, что Магуайр занял даже не предпоследнее место.

Оценки всех игроков:

И показатели всей команды — «МЮ» в правой колонке (показатель предотвращенных голов Де Хеа впечатляет):

Эрик тен Хаг точно уверен, что с Де Хеа надо продлевать контракт?