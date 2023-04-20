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📸 Магуайр опять привез. Харри попросил у Де Хеа мяч, а затем отдал сопернику предголевую

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Футбол Футбол

В ответном матче «Манчестер Юнайтед» и «Севильи» Харри Магуайр вновь помог сопернику забить.

Капитан «красных дьяволов» головой отправил мяч в ворота Де Хеа в первой встрече команд. Приехав в Севилью, Харри вновь помог сопернику выйти вперед. Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами момента.

Сперва Магуайр попросил мяч у Де Хеа.

Но через мгновение капитан потерял мяч, а соперники расстреляли голкипера «МЮ», открыв счет в матче.

В соцсетях ошибки Магуайра никого уже не удивляют. Лишь шуток о капитане «Юнайтед» становится все больше:

💭 «Магуайр – это Магуайр».

Не обошлось без сравнений с Упамекано, который во вчерашнем матче Лиги чемпионов помог Холанду забить в ворота «Баварии»:

💭 «Я правда не могу выбрать между этими двумя. Кто же хуже? Магуайр или Упамекано?»

Если «Юнайтед» победит, то сделает это не благодаря, а вопреки своему капитану.

 

 

20 комментариев

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Frenkiee
Магуайр: игры 2; гол-1; Пас-1🔥🔥 топ
+25
0
+25
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said
А так Тен Хан виноват - ну видел же что этот холодильник-другие слова удаляют не могу нервничаю уже 20 мин жестко как , после первого матча ну зачем его выпускать как обосранный играет медленно и тупой
+14
-2
+12
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Answer1
Де Хеа как-будто первый матч играет с Магой, знает же, что он далеко не Мартинес и Варан в плане работы с мячом и отдавать ему пас, когда тот под прессингом соперника это потенциальная потеря мяча.
+9
0
+9
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said
Что далот , что мага что линделеф не уровень даже лавки МЮ
+3
0
+3
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Ksandvankneshas
Ответ said
А так Тен Хан виноват - ну видел же что этот холодильник-другие слова удаляют не могу нервничаю уже 20 мин жестко как , после первого матча ну зачем его выпускать как обосранный играет медленно и тупой
А кого выпускать? Недолечененного Шоу как цз? Риск травмы. А больше некого.
+2
0
+2
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said
Хаос творится , надо тренеру конкретно менять все
+1
0
+1
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Rustam Abdullayev
Без Бруно Фернандеш игры в отаке нет
+1
0
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Денис Крупица
И это самый дорогой центральный защитник??? Нужно сказать спасибо Вуди. Один не умеет играть, второй не умеет покупать. Возможно что-то поменяется, если с толком будут покупать, таких как Казе, Мясник и Варан (Но как мне кажется, ЭТО было зделано не без участия ЭТХ ).
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Фархад Султанбаев
Пока Магуайр не уйдёт Манчестер Юнайтед удачи не когда не будет
+1
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Махаммаджон Рахмонов
Привет от Сивилии 2-0... Обидно, но Тен Хаг не умеет менять игроков и ротация ниже нуля...
+2
-1
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SegaYasch
Ответ Махаммаджон Рахмонов
Привет от Сивилии 2-0... Обидно, но Тен Хаг не умеет менять игроков и ротация ниже нуля...
Еще один)))
Кого на кого менять-то?
Поменяли в прошлой игре, получили 2:2
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SegaYasch
Ответ said
А так Тен Хан виноват - ну видел же что этот холодильник-другие слова удаляют не могу нервничаю уже 20 мин жестко как , после первого матча ну зачем его выпускать как обосранный играет медленно и тупой
Так написал как будто-то на скамейке 3 центральных защитника было, но почему-то все равно вышел Магуайр
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Джонни Батлер
Надо магуайра к нам в торговый центр. Чаще привозы будут ..
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Вертуальный
Как бы печально не было хоть щас его продадут
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Kira Graponova
Ну вообще-то тут привезли Мага с Де Хеа на пару. Давид прекрасно видел ситуацию и отдавать пас на игрока, который не является мобильным и окружён с трёх сторон... Хотя, это же де Хеа. Весьма глупый кипер. Человек-линия, не более
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Mamajan Mammedowa
У него уже вкрове помогать сопернику
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vladimir.kostrichko
Музыка из Гангста передайз.......Харри Магуайер-добавится еще идн эпизод.
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Streetbor
Магваера пора в нападение, забивать и отдавать у него лучше получается, чем защищать ))
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Rustam Abdullayev
Проходной двор
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