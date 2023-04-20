20 комментариев

📸 Магуайр опять привез. Харри попросил у Де Хеа мяч, а затем отдал сопернику предголевую
В ответном матче «Манчестер Юнайтед» и «Севильи» Харри Магуайр вновь помог сопернику забить.
Капитан «красных дьяволов» головой отправил мяч в ворота Де Хеа в первой встрече команд. Приехав в Севилью, Харри вновь помог сопернику выйти вперед. Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами момента.
Сперва Магуайр попросил мяч у Де Хеа.
Но через мгновение капитан потерял мяч, а соперники расстреляли голкипера «МЮ», открыв счет в матче.
В соцсетях ошибки Магуайра никого уже не удивляют. Лишь шуток о капитане «Юнайтед» становится все больше:
💭 «Магуайр – это Магуайр».
Не обошлось без сравнений с Упамекано, который во вчерашнем матче Лиги чемпионов помог Холанду забить в ворота «Баварии»:
💭 «Я правда не могу выбрать между этими двумя. Кто же хуже? Магуайр или Упамекано?»
Если «Юнайтед» победит, то сделает это не благодаря, а вопреки своему капитану.
Кого на кого менять-то?
Поменяли в прошлой игре, получили 2:2