20 комментариев

В ответном матче «Манчестер Юнайтед» и «Севильи» Харри Магуайр вновь помог сопернику забить.

Капитан «красных дьяволов» головой отправил мяч в ворота Де Хеа в первой встрече команд. Приехав в Севилью, Харри вновь помог сопернику выйти вперед. Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами момента.

Сперва Магуайр попросил мяч у Де Хеа.

Но через мгновение капитан потерял мяч, а соперники расстреляли голкипера «МЮ», открыв счет в матче.

В соцсетях ошибки Магуайра никого уже не удивляют. Лишь шуток о капитане «Юнайтед» становится все больше:

💭 «Магуайр – это Магуайр».

Не обошлось без сравнений с Упамекано, который во вчерашнем матче Лиги чемпионов помог Холанду забить в ворота «Баварии»:

💭 «Я правда не могу выбрать между этими двумя. Кто же хуже? Магуайр или Упамекано?»

Если «Юнайтед» победит, то сделает это не благодаря, а вопреки своему капитану.