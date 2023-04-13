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📸 Забитцер оформил дубль в ЛЕ за семь минут! Помогли блестящие ассисты Марсьяля и Фернандеша

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В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «красные дьяволы» встречаются с «Севильей» на «Олд Траффорд».

Арендованный у «Баварии» Марсель Забитцер оформил дубль за всего за семь минут первого тайма. Голы австрийца получились похожими, только блестящие ассисты Марсель получил от разных игроков «красных дьяволов». Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами голов.

На 15-й минуте Фернандеш одной передачей вывел Забитцера на прекрасную позицию.

На 21-й минуте постарался Марсьяль. Антони так же ловко, как и Бруну, помог Забитцеру увеличить преимущество «Юнайтед».

Как вам первый тайм матча в исполнении «красных дьяволов»? Чей ассист вас впечатлил больше?

3 комментария

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aya
Надо выкупать у Баварии! Универсальный игрок!
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cruyff_14
Пасы - шик, исполнение - шик!
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Eziz Berdinazarov
Красава Марсель 💪💪
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