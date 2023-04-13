Как же он хорош ✊

Агент Каземиро рассказал, чем игрок занимался во время дисквалификации, и это в очередной раз демонстрирует, что он профессионал высочайшего класса.

Прошлым летом бразилец перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед», и почти сразу он стал ключевым игроком команды. Однако в Англии с ним стало происходить то, чего не было в Испании — частые дисквалификации. За один сезон опорника трижды отстраняли от игр АПЛ: один раз за перебор желтых и два раза за прямую красную.

Из-за этого Каземиро пропустил уже 8 матчей в текущем сезоне, однако футболист явно не относился к сложившейся ситуации как к возможности отдохнуть. Его агент Оскар Рибо дал интервью The Guardian, где поведал, как Казе проводит время, отбывая дисквалификацию:

«Забрать футбол у Казе — все равно, что забрать еду с его стола, он как будто не может жить, не может дышать. Он просыпается, думая о футболе, и ложится спать, думая о футболе. Он смотрит сотни игр: любой команды, любой лиги. Я видел, как он смотрит китайские игры, потому что всегда есть какие-то детали. Он говорит, что не будет тренером, но будет. Он уже тренер в теле футболиста.

В этом месяце он посмотрел все игры [пока он был отстранен], подсчитывая необходимое количество очков [чтобы «МЮ» финишировал в топ-4] и оставшиеся дни до возвращения. Казе подписал контракт на четыре года плюс один. Он приехал, чтобы выигрывать титулы; этот месяц был тяжелым, но он не думает ни о чем другом».

Сегодня мы наверняка увидим Каземиро в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинальном матче Лиги Европы матче против «Севильи».