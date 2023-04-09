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Фанаты «МЮ» обратили внимание на грубый фол Гарнера против Уан-Биссаки. За такое Каземиро бы удалили

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» раскритиковали судей за то, что они проигнорировали грубый подкат Джеймса Гарнера против Аарона Уан-Биссаке во время субботней победы над «Эвертоном» со счетом 2:0.

Гарнер не получил за это даже желтую:

Фаны "МЮ" считают, что Каземиро бы наказали за такой фол.

Freentheents : «Красная карточка Каземиро».

Plumbsauce116: "Каземиро дисквалифицирован на 15 игр после пересмотра FA"

Career_Mode_geekProud: «Мы должны начать изображать из себя жертв, как фанаты "Арсенала" делают с Джакой».

 

2 комментария

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Леонид Ботвинник
Каземиро хоть в мяч играл и нога соскочила, а тут мяча и близко уже нет. Чистая красная .
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Судья просмотрел, так же те, кто отвечает за ВАР
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