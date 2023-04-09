Фанаты «МЮ» обратили внимание на грубый фол Гарнера против Уан-Биссаки. За такое Каземиро бы удалили
Фанаты «Манчестер Юнайтед» раскритиковали судей за то, что они проигнорировали грубый подкат Джеймса Гарнера против Аарона Уан-Биссаке во время субботней победы над «Эвертоном» со счетом 2:0.
Гарнер не получил за это даже желтую:
Фаны "МЮ" считают, что Каземиро бы наказали за такой фол.
Freentheents : «Красная карточка Каземиро».
Plumbsauce116: "Каземиро дисквалифицирован на 15 игр после пересмотра FA"
Career_Mode_geekProud: «Мы должны начать изображать из себя жертв, как фанаты "Арсенала" делают с Джакой».
2 комментария