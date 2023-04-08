В 30-м туре АПЛ на «Олд Траффорд» приехал «Эвертон».

В первом тайме «дьяволы» нанесли 21 удар по воротам соперника, поставив рекорд этого сезона Премьер-лиги. Потому удивительно, что «МЮ» открыл счет лишь на 36-й минуте встречи. Рэшфорд получил мяч у штрафной, обошел троих и отдал передачу Санчо. Джейдон покатил на Мактомини, который забил впервые в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

«Юнайтед» продолжил доминировать и во второй половине встречи. На 60-й минуте в игру вошел Марсьяль и уже через 10 минут забил с ассиста Рэшфорда. Матч против «Эвертона» стал для Маркуса 350-й игрой за «красных дьяволов».

«Юнайтед» не оставил сопернику шансов и, говоря откровенно, мог забить больше. Итоговый счет –2:0 в пользу команды Тен Хага.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Эвертона»

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