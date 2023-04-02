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«Деньги – это одно». Эрик тен Хаг рассуждает о привлекательности «МЮ» и приводит пример Каземиро

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«Деньги – это одно, стратегия – это другое», - заметил Эрик тен Хаг.

«Когда я работал в «Аяксе», то наш бюджет был ниже, чем у большинства клубов Лиги чемпионов, но мы выигрывали групповой этап, выходили в полуфинал, были близки к финалу. Так что победить более богатые клубы можно».

«Сейчас в «МЮ» мы создаем основу, фундамент, мы должны развивать команду и прогрессировать. Нужно с каждым матчем играть лучше, на каждой тренировке нужно расти».

«Дайте мне прояснить один момент: мы должны играть в Лиге чемпионов. Мы – «МЮ», мы обязаны быть там».

«Конечно, если мы попадем в Лиге чемпионов, то станем еще более привлекательным клубом. Но даже вне турнира к нам стремятся топ-футболисты. Каземиро – очень хороший пример. Он выиграл все, в том числе ЛЧ, но решил перейти в «Юнайтед».

Сегодня вечером «МЮ» сыграет в гостях у «Ньюкасла» в АПЛ.

4 комментария

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danilevich
Казе просто не сидит на спортсе.
Тут бы пользователи - комментаторы ему рассказали , что мю это дно клуб , лучше перейти в условный наполи и вообще уважающий себя футболист в мю не перейдёт , а если и перейдут то из-за денег 🤡🤡🤡
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Сегодня очень важный матч, нужна победа, чтобы иметь запас перед тем же Ньюкасл за право участия в Лиге чемпионов на следующий сезон
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anti4ex
Надеюсь что новые владельцы доверятся Эрику
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Nury Annageldiew
жаль что сегодня не будет Каземиро в игре
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