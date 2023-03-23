Алекс Теллес сможет встретиться с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Сейчас бразилец находится в аренде у «Севильи».

Была некоторая путаница в отношении доступности Теллеса для участия в двухматчевом четвертьфинале: предполагалось, что Теллес не будет иметь права играть против своего клуба.

Однако «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что 30-летний игрок сможет сыграть против них.

«Мы можем подтвердить, что арендованный защитник будет иметь право встретиться с «красными» в двухматчевом матче, а первая игра состоится на «Олд Траффорд» 13 апреля», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Теллес регулярно выступал за «Севилью» в сезоне 2022/2023, участвуя в 27 матчах во всех соревнованиях и сделав при этом три голевые передачи. Его текущий контракт с «Юнайтед» истекает в 2024 году.