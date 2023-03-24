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Как дела у Кэррика после ухода из «МЮ»? Поднял «Мидлсбро» в топ Чемпионшипа, может выйти в АПЛ

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Майкл Кэррик Майкл Кэррик
Футбол Футбол

После завершения карьеры игрока в 2018 году Майкл Кэррик сразу же присоединился к тренерскому штабу Жозе Моуринью. Позже Оле-Гуннар Сульшер назначил его тренером в своем штабе.

Кэррик работал с Оле в течение нескольких лет, прежде чем фактически заменил норвежца на короткое время в качестве временного менеджера «Юнайтед». Он выиграл все три игры, руководя «Юнайтед» в качестве временного менеджера, в том числе добыл крупную победу над «Арсеналом».

Майкл покинул «Олд Траффорд» в декабре 2021 года, чтобы продолжить карьеру менеджера после 16 лет работы в клубе. 

В октябре 2022 года Кэррик получил свою первую работу в менеджменте — главным тренером «Мидлсбро».

«Мидлсбро» был на 19-м месте, когда он пришел, в трех очках от зоны вылета.

В 23 матчах в качестве менеджера «Боро» англичанин привел их к 16 победам. За этот период они также забили 51 гол и пропустили 26 голов.

В настоящее время команда Чемпионшипа находится на 3-м месте. Но какая тактика сделала «Мидлсбро» Кэррика успешной?

Англичанин обычно использует систему 4-2-3-1. Он хочет, чтобы его команда доминировала во владении мячом, но он не догматичен в этом, поэтому не прочь использовать контратаки. Не будем забывать, что Кэррик работал с Жозе Моуринью.

«Я предпочитаю выигрывать матч, играя в отличный футбол и забивая много голов, — сказал Кэррик о своем стиле игры. Но это невозможно делать каждую неделю. Даже у лучших футбольных команд в истории были игры, в которых они находили способ победить.

Это настоящее мастерство, настоящий талант — уметь это делать. Вы говорите о таланте с точки зрения способностей, пасов и всего такого, но на самом деле талант — это много разных вещей. Иногда этот талант заключается в том, чтобы копаться, быть жестким, находить что-то еще. Это тот драйв, менталитет».

4 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Каррик как футболист был очень усердный, дисциплинированный, уравновешенный, достаточно умный, такой и тренер из него получился. Может стать топ тренером.
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Reright18
Ответ Ахма Начоо
Хорошее достижение но больше него впечатляет Компани который с Бернли как танк катает всех, было бы круто увидеть обоих в АПЛ.
Меня, например, команда, которая почти 10 лет в АПЛ подряд была, катает всех в шипе не очень впечатляет.
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Ахма Начоо
Хорошее достижение но больше него впечатляет Компани который с Бернли как танк катает всех, было бы круто увидеть обоих в АПЛ.
+1
0
+1
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Dan Kennedy
Лучший.
+2
0
+2
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