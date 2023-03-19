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Что-о-о-о?! 3 красные, пенальти, первый гол Забитцера ― дикие 5 минут на «Олд Траффорд»

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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А болельщики считают, что судья помогал «Юнайтед».

Матч между четвертьфинала Кубка Англии перевернулся всего за 5 минут.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» на «Олд Траффорд» со счетом 3:1, хотя до середины второго тайма команда тен Хага уступала.

На 50-й минуте Александр Митрович огорчил «МЮ», забив гол и выведя свою команду вперед (1:0). Однако макунианцы сразу же стали штурмовать ворота соперника, и одна из атак завершилась бурной разборкой. На 70-й минуте Антони убежал в контратаку, выкатил на Санчо, который убрал вратаря, обработал мяч и пробил в пустые ворота, но Виллиан рукой отбил мяч с линии.

Вмешался VAR. После проверки судья указал на точку и показал полузащитнику «Фулхэма» красную карточку за игру рукой. Митровичу не понравилось такое решение, и он устроил разборки с судьей Кавана. Его пытались остановить Де Хеа и несколько игроков из обеих команд, но он все равно был удален, как и главный тренер Марку Силва. Гости остались вдевятером.

Фернандеш реализовал пенальти, а спустя 2 минуты Забитцер забил свой первый гол за «красных дьяволов» и вывел команду вперед.

Все довершил Бруну, заколотив еще один мяч на 96-й минуте после передачи Фреда. 5 минут хаоса помогли «Манчестер Юнайтед» выйти в полуфинал.

Многие болельщики считают, что «Фулхэм» незаслуженно лишился двух игроков и что арбитр был на стороне манкунианцев. Фанаты высказали свое мнение в соцсетях.

💬 «Игрок матча «Манчестер Юнайтед»!!! Какая ужасная игра, как им не стыдно».

💬 «Для «Манчестер Юнайтед» другие правила, я так понимаю».

💬 «FA накажите «Манчестер Юнайтед», судья их фанат».

💬 «Где справедливость?! Арбитр очевидно прощал «Манчестер Юнайтед» все».

💬 «Какая позорная победа! Вас вытащил судья, а вы радуетесь, будто выиграли лигу».

А как вы считаете, была ли здесь судейская ошибка?

2 комментария

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Makmerfi
Очень странный пост. Еще раз - виллиан рукой выбил мяч при счете 0-1 из пустых ворот. Вопрос был в том, как отреагировал фулхем. И могли ли они забить еще или нет. По факту, отреагировали, как отреагировали. Остались в девятером и будь МЮ не заряжен на последующие матчи, могли забить 4-5 в оставшееся время. При чем тут арбитр? Это он отдал пас на Санчо?
+2
0
+2
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Вертуальный
Судья правильно сделал не стоит винить его .. но если бы не Судья МЮ по такой игре мало верится потянул бы
+4
0
+4
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