Что-о-о-о?! 3 красные, пенальти, первый гол Забитцера ― дикие 5 минут на «Олд Траффорд»
А болельщики считают, что судья помогал «Юнайтед».
Матч между четвертьфинала Кубка Англии перевернулся всего за 5 минут.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» на «Олд Траффорд» со счетом 3:1, хотя до середины второго тайма команда тен Хага уступала.
На 50-й минуте Александр Митрович огорчил «МЮ», забив гол и выведя свою команду вперед (1:0). Однако макунианцы сразу же стали штурмовать ворота соперника, и одна из атак завершилась бурной разборкой. На 70-й минуте Антони убежал в контратаку, выкатил на Санчо, который убрал вратаря, обработал мяч и пробил в пустые ворота, но Виллиан рукой отбил мяч с линии.
Вмешался VAR. После проверки судья указал на точку и показал полузащитнику «Фулхэма» красную карточку за игру рукой. Митровичу не понравилось такое решение, и он устроил разборки с судьей Кавана. Его пытались остановить Де Хеа и несколько игроков из обеих команд, но он все равно был удален, как и главный тренер Марку Силва. Гости остались вдевятером.
Фернандеш реализовал пенальти, а спустя 2 минуты Забитцер забил свой первый гол за «красных дьяволов» и вывел команду вперед.
Все довершил Бруну, заколотив еще один мяч на 96-й минуте после передачи Фреда. 5 минут хаоса помогли «Манчестер Юнайтед» выйти в полуфинал.
Многие болельщики считают, что «Фулхэм» незаслуженно лишился двух игроков и что арбитр был на стороне манкунианцев. Фанаты высказали свое мнение в соцсетях.
💬 «Игрок матча «Манчестер Юнайтед»!!! Какая ужасная игра, как им не стыдно».
💬 «Для «Манчестер Юнайтед» другие правила, я так понимаю».
💬 «FA накажите «Манчестер Юнайтед», судья их фанат».
💬 «Где справедливость?! Арбитр очевидно прощал «Манчестер Юнайтед» все».
💬 «Какая позорная победа! Вас вытащил судья, а вы радуетесь, будто выиграли лигу».
А как вы считаете, была ли здесь судейская ошибка?
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