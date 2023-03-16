Уверенно прошли дальше.

«Манчестер Юнайтед» сегодня вышел на поле в расслабленном состоянии, счет первого матча позволял ― 4:1.

С первых же минут «Бетис» начал давить на ворота англичан, и испанцы создали несколько очень опасных моментов. Со временем команда тен Хага все же собралась и начала возвращать себе контроль над игрой. В итоге на 56-й минуте после нескольких попыток Маркус Рэшфорд все же забил, и счет 1:0 стал окончательным.

«Красные дьяволы» уверенно вышел в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв «Бетис» с общим счетом 5:1. И во многом за этот результат стоит благодарить Каземиро, который и получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Высокие баллы также получили Давид де Хеа, совершивший несколько удачных сейвов, Бруну Фернандеш, который боролся за мяч и отчаянно пытался забить, и Харри Магуайр, показавший одну из лучших своих игр в этом сезоне.

Давай взглянем на оценки всех игроков:

И на показатели всей команды («МЮ» в правой колонке):

Кого бы вы похвалили за этот матч?