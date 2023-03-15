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Насколько Каземиро стал важен для «Юнайтед»? Показываем на трех статистических показателях

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Быстро стал ключевым игроком клуба.

Каземиро получил дисквалификацию до середины апреля − это плохие новости, учитывая то влияние, которое он оказывает на команду.

Когда прошлым летом игрок присоединился к «Юнайтед», для болельщиков «красных дьяволов» означало, что руководство наконец услышало их призыва привезти крутого опорного полузащитника. Его встретили как героя, и он сразу проявил себя на поле.

Согласно анализу, который провел The Athletic, три характеристики доказывают, что Каземиро стал очень важен для «Юнайтед».

− Когда бразилец есть в старте, то клуб в среднем пропускает 1,1 гол за игру. Это число увеличивается до 1,7 голов за матч, если он отсутствует;

− «Красные дьяволы» допускают 16,2 ударов в сторону ворот за игру, если Каземиро нет на поле в старте, и только 10,2, когда он играет;

− И самое важное: процент побед с хавбеком в составе − 76%, а когда без него − всего 43%.

«Юнайтед» решил не обжаловать решение о втором удалении за сезон. Глядя на эти цифры, любой болельщик понимает, что без игрока придется крайне трудно.

3 комментария

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fellx
Ответ Tun
Пусть отдохнет, матчи не самые важные
Без него МЮ просто развалится. Там еще и Решфорд форму потерял. Остальные и игроки и тренер весьма средние по качеству
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Манул Манулов
Ответ Tun
Пусть отдохнет, матчи не самые важные
Когда кубковые матчи стали не самыми важными?
0
0
0
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Tun
Пусть отдохнет, матчи не самые важные
0
-1
-1
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