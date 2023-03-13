На 34-й минуте матча «МЮ» против «Саутгемптона» Каземиро получил прямую красную за подкат.

Каземиро выглядел очень подавленным. Антони пришлось успокаивать одноклубника, который даже прослезился.

Многих такая реакция бразильца озадачила. В прошлом году Каземиро дал интервью, которое может объяснить, почему бразильца так расстроило, что рефери увидел злой умысел в его подкате:

«Судья, болельщики, думаю, видят в моих действиях отсутствие злого умысла. Да, я всегда стараюсь завладеть мячом, всегда действую мощно, потому что я такой, какой есть. Мне нравится интенсивность, с которой я играю, но в ней нет злого умысла. Я никогда не использовал шипы, чтобы навредить сопернику. Меня злит, когда кто-то намеренно пытается причинить вред другому игроку. В футболе можно фолить, фолы – это часть игры. Но тут не должно быть никакого злого умысла.

Это мои ценности, которые мне привила моя мать. И я никогда не стану причинять боль сопернику, не стану делать ничего плохого. Конечно, на поле бывает всякое, ведь каждый изо всех сил защищает цвета своего клуба. Разумеется, я продолжу фолить, продолжу получать карточки, таков футбол. Но мама научила меня никогда не причинять кому-либо вреда. И своим ценностям я изменять не намерен».

Слова настоящего лидера и добросовестного футболиста.