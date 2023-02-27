Менталитет победителя.

Каземиро еще раз продемонстрировал свое серьезное отношение к делу, отчитав товарища Бруну Фернандеша после победы в Кубке лиги.

В матче против «Ньюкасла» бразильский опорник был абсолютно незаменим ― он держал под контролем всю игру и открыл счет, забив головой после навеса Люка Шоу. За свое выступление 31-летний Казе получил награду «Лучший игрок матча».

Однако даже после завершения встречи он был не готов расслабиться. Прежде чем праздновать, Каземиро хотел, чтобы Бруну Фернандеш заметил свою ошибку.

На 93-й минуте португальский полузащитник мог сыграть на Джейдона Санчо и увеличить счет до 3:0, но решил пробить сам и подарил Кариусу легкий сейв.

Когда все футболисты уже начали праздновать свой триумф, Каземиро подошел к своему товарищу по команде, чтобы отругать его за то, что он не сделал пас. Этот эпизод даже попал в объектив камер.

Поведение бразильца вызвало уважение у легенды «Манчестер Юнайтед» Роя Кина:

«Мне это нравится. Я не знаю, о чем они спорят, но это показывает, что им не все равно».

Теперь Бруну наверняка запомнит свою ошибку и не повторит ее, ведь ему указал на нее не только Каземиро, но и Санчо, которому как раз и не достался мяч.

Во время празднования нападающий сказал Фернандешу: «В следующий раз ты отдашь мне пас?»

На что тот ответил: «В следующий раз, в следующий раз».