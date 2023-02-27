Каземиро не перестает думать об игре даже в моменты триумфа. Он отчитал Бруну Фернандеша за ошибку в конце матча, когда все футболисты «МЮ» уже праздновали 🔥
Менталитет победителя.
Каземиро еще раз продемонстрировал свое серьезное отношение к делу, отчитав товарища Бруну Фернандеша после победы в Кубке лиги.
В матче против «Ньюкасла» бразильский опорник был абсолютно незаменим ― он держал под контролем всю игру и открыл счет, забив головой после навеса Люка Шоу. За свое выступление 31-летний Казе получил награду «Лучший игрок матча».
Однако даже после завершения встречи он был не готов расслабиться. Прежде чем праздновать, Каземиро хотел, чтобы Бруну Фернандеш заметил свою ошибку.
На 93-й минуте португальский полузащитник мог сыграть на Джейдона Санчо и увеличить счет до 3:0, но решил пробить сам и подарил Кариусу легкий сейв.
Когда все футболисты уже начали праздновать свой триумф, Каземиро подошел к своему товарищу по команде, чтобы отругать его за то, что он не сделал пас. Этот эпизод даже попал в объектив камер.
Поведение бразильца вызвало уважение у легенды «Манчестер Юнайтед» Роя Кина:
«Мне это нравится. Я не знаю, о чем они спорят, но это показывает, что им не все равно».
Теперь Бруну наверняка запомнит свою ошибку и не повторит ее, ведь ему указал на нее не только Каземиро, но и Санчо, которому как раз и не достался мяч.
Во время празднования нападающий сказал Фернандешу: «В следующий раз ты отдашь мне пас?»
На что тот ответил: «В следующий раз, в следующий раз».
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