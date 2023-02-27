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Каземиро не перестает думать об игре даже в моменты триумфа. Он отчитал Бруну Фернандеша за ошибку в конце матча, когда все футболисты «МЮ» уже праздновали 🔥

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Менталитет победителя.

Каземиро еще раз продемонстрировал свое серьезное отношение к делу, отчитав товарища Бруну Фернандеша после победы в Кубке лиги.

В матче против «Ньюкасла» бразильский опорник был абсолютно незаменим ― он держал под контролем всю игру и открыл счет, забив головой после навеса Люка Шоу. За свое выступление 31-летний Казе получил награду «Лучший игрок матча».

Однако даже после завершения встречи он был не готов расслабиться. Прежде чем праздновать, Каземиро хотел, чтобы Бруну Фернандеш заметил свою ошибку.

На 93-й минуте португальский полузащитник мог сыграть на Джейдона Санчо и увеличить счет до 3:0, но решил пробить сам и подарил Кариусу легкий сейв.

Когда все футболисты уже начали праздновать свой триумф, Каземиро подошел к своему товарищу по команде, чтобы отругать его за то, что он не сделал пас. Этот эпизод даже попал в объектив камер.

Поведение бразильца вызвало уважение у легенды «Манчестер Юнайтед» Роя Кина:

«Мне это нравится. Я не знаю, о чем они спорят, но это показывает, что им не все равно».

Теперь Бруну наверняка запомнит свою ошибку и не повторит ее, ведь ему указал на нее не только Каземиро, но и Санчо, которому как раз и не достался мяч.

Во время празднования нападающий сказал Фернандешу: «В следующий раз ты отдашь мне пас?»

На что тот ответил: «В следующий раз, в следующий раз». 

5 комментариев

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Neron
Ответ Johnny Cheng
Цените, манки! Это наш золотой Каземиро!
Мы ценим не меньше вашего, а скорее всего больше! Так что спасибо большое за Казе! Надеемся ещё года на 4, а там Коби подрастёт!)))
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Владислав Дегтярёв
Бруну 2 голевых момента уничтожил в конце матча, ясное дело за такое надо напихать. Уж кому кому а игроку Реала прекрасно известно что финал может быть перевёрнут за 2 минуты вполне и гораздо лучше было бы победить 4:0 а не 2:0.
+1
0
+1
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Johnny Cheng
Цените, манки! Это наш золотой Каземиро!
+4
0
+4
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aya
Перфекционист! Напихал кэпу))
+6
0
+6
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Артем Бреховских
Каземиро, конечно, максималист, чего сказать)) В сообществе МЮ в реддит встретил это видео спустя не более часа после матча. Даже удивлён, что сюда оно добралось только сейчас))
+11
0
+11
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