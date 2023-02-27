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Тен Хаг заставил игроков «Юнайтед» нарушить давнюю традицию. Все из-за экономии времени

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Получил разрешение у клуба.

У «Юнайтед» есть давняя традиция − на финалы игроки выходят в деловых костюмах. Их предоставляет действующий спонсор клуба − британский модный бренд Paul Smith. Ожидалось, что на вчерашнюю игру против «Ньюкасла» игроки будут одеты в определенном стиле.

Однако из-за дотошности Эрика тен Хага от костюмов пришлось отказаться. Все дело в том, что тренер подсчитал, что команде пришлось бы долго переодеваться, что заняло бы дополнительные десять минут. Слишком дорогая плата за то, чтобы просто прогуляться вдоль поля.

Голландец позвонил представителю клуба, который находился на другом конце света и мирно спал, чтобы рассказать о возникшей проблеме. Тренер был убедителен и «Юнайтед» появился не в костюмах от Paul Smith, а в обычных спортивных костюмах Adidas.

Можно сказать, что сработало, ведь «Юнайтед» выиграл первый за шесть лет трофей − Кубок лиги.

7 комментариев

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Answer1
Ответ ivan 4356
Там и состав был топовый
Да не)) В составе Ферги всегда было полно своих в доску парней, но прямо скажем, далеко не топового уровня, с ними мог побеждать только САФ - Браун, Оши, Эванс, Флетч, Клеверли, Уэлбек список можно продолжать долго.
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ivan 4356
Ответ kovalets2013@yandex.ru
Лучшего всего о нынешнем поколение говорит то, что старому мю с Ферги это не мешало брать трофеи) МЮ с победой!
Там и состав был топовый
0
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0
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MarcoAsensio
бред какой-то, времени переодеться там достаточно, не важно, что придется снимать костюм или спорттвку, не может это отнять дополнительное время
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-2
-2
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Almaz Alybekov
Да хоть пусть в форме идут, главное трофеи
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kovalets2013@yandex.ru
Лучшего всего о нынешнем поколение говорит то, что старому мю с Ферги это не мешало брать трофеи) МЮ с победой!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zippa
Может выехать пораньше на 10 минут? Традиция есть традиция. Костюмы для английской команды - это же идеально.
+20
0
+20
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Тиджани Бабангида
И все-же нарушать традиции не стОит
0
-1
-1
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