7 комментариев

Получил разрешение у клуба.

У «Юнайтед» есть давняя традиция − на финалы игроки выходят в деловых костюмах. Их предоставляет действующий спонсор клуба − британский модный бренд Paul Smith. Ожидалось, что на вчерашнюю игру против «Ньюкасла» игроки будут одеты в определенном стиле.

Однако из-за дотошности Эрика тен Хага от костюмов пришлось отказаться. Все дело в том, что тренер подсчитал, что команде пришлось бы долго переодеваться, что заняло бы дополнительные десять минут. Слишком дорогая плата за то, чтобы просто прогуляться вдоль поля.

Голландец позвонил представителю клуба, который находился на другом конце света и мирно спал, чтобы рассказать о возникшей проблеме. Тренер был убедителен и «Юнайтед» появился не в костюмах от Paul Smith, а в обычных спортивных костюмах Adidas.

Можно сказать, что сработало, ведь «Юнайтед» выиграл первый за шесть лет трофей − Кубок лиги.