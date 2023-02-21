Гарначо решил поэкспериментировать со своим стилем и удивить болельщиков на матче с «Барселоной». Но его товарищи по команде явно были против
Антони все испортил.
Алехандро Гарначо пытался скрыть свой новый образ на тренировке «Манчестер Юнайтед», но его товарищи по команде решили иначе.
Сегодня манкунианцы провели финальную тренировку перед ответным матчем с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги Европы, и настрой у всей команды явно приподнятый.
Гарначо прибыл на «Кэррингтон» в шапке, которую его товарищи по команде пытались снять в течение всей тренировки. Люк Шоу принял несколько безрезультатных попыток, но в итоге Антони был удачливее. Он снял с Гарначо шапку и продемонстрировал камерам обесцвеченные волосы 18-летнего футболиста.
Алехандро явно хотел сохранить свой новый стиль в секрете до грядущего матча, но теперь сюрприза уже не выйдет. Антони, Джейдон Санчо, Каземиро и Виктор Линделеф не могли перестать смеяться над обновленной прической Гарначо.
Кажется, этим ребятам правда весело вместе.
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