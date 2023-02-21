Антони все испортил.

Алехандро Гарначо пытался скрыть свой новый образ на тренировке «Манчестер Юнайтед», но его товарищи по команде решили иначе.

Сегодня манкунианцы провели финальную тренировку перед ответным матчем с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги Европы, и настрой у всей команды явно приподнятый.

Гарначо прибыл на «Кэррингтон» в шапке, которую его товарищи по команде пытались снять в течение всей тренировки. Люк Шоу принял несколько безрезультатных попыток, но в итоге Антони был удачливее. Он снял с Гарначо шапку и продемонстрировал камерам обесцвеченные волосы 18-летнего футболиста.

Алехандро явно хотел сохранить свой новый стиль в секрете до грядущего матча, но теперь сюрприза уже не выйдет. Антони, Джейдон Санчо, Каземиро и Виктор Линделеф не могли перестать смеяться над обновленной прической Гарначо.

Кажется, этим ребятам правда весело вместе.