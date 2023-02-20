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Роналду выставил на продажу свой роскошный особняк в Манчестере: посмотрите, что там внутри

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Криштиану Роналду выставил на продажу свой роскошный особняк после переезда в Саудовскую Аравию. Расположенный в престижном районе Олдерли-Эдж, The Sun сообщает, что предполагаемая запрашиваемая цена дома составляет 5,5 миллиона фунтов стерлингов (чуть более 6,5 миллиона долларов).

Агент по недвижимости Джексон-Стопс (отвечающий за продажу недвижимости) описывает великолепный дом как «шедевр современного дизайна».

Это резиденция с гостевым домом, крытым бассейном, ультрасовременным тренажерным залом, кортами для тенниса, водной зоной и зоной отдыха, а также огромным кинозалом.

 
 
 
 
 
 
После чемпионата мира португальская суперзвезда подписала контракт с «Аль-Насром», командой из лиги Саудовской Аравии, на два сезона и зарплатой около 200 миллионов евро за сезон.

12 комментариев

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Руслан Чесебиев
Выпивка самопал или с нормального магазина с акцизкой?
0
0
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Виктор Краснодар
Ответ Антон
Мангала нет. Картоху негде посадить. Сами живите так бомжацки.
Хорош 👍🤣
+1
0
+1
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GiGgS11
Рассрочка имеется?
0
0
0
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Антон
Мангала нет. Картоху негде посадить. Сами живите так бомжацки.
+4
0
+4
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umnik3
Ответ kot_letova
Две фотки это сильно конечно
и то, мне кажется, что это компьютерный дизайн-проект, а не фотки.
0
0
0
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Romano1985
Сейчас смотрю 👀 один репортаж про дом русского незнакомого олигарха ) поверьте это все мелочи )
+2
0
+2
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Hasan_072
Был бы он черный
0
0
0
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Совесть Черданцева
Вот с каким бассейном он бассейн на базе МЮ сравнивал
+3
-1
+2
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Данил Кулинский
За 4 заберу
0
0
0
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Dmitry Shaolin
На авито есть?
+6
-1
+5
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Роман
Ответ kot_letova
Две фотки это сильно конечно
Мороза просто в другие комнаты не впустили.
+4
-8
-4
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kot_letova
Две фотки это сильно конечно
+32
-1
+31
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