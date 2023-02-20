Роналду выставил на продажу свой роскошный особняк в Манчестере: посмотрите, что там внутри

Криштиану Роналду выставил на продажу свой роскошный особняк после переезда в Саудовскую Аравию. Расположенный в престижном районе Олдерли-Эдж, The Sun сообщает, что предполагаемая запрашиваемая цена дома составляет 5,5 миллиона фунтов стерлингов (чуть более 6,5 миллиона долларов).

Агент по недвижимости Джексон-Стопс (отвечающий за продажу недвижимости) описывает великолепный дом как «шедевр современного дизайна».

Это резиденция с гостевым домом, крытым бассейном, ультрасовременным тренажерным залом, кортами для тенниса, водной зоной и зоной отдыха, а также огромным кинозалом.

После чемпионата мира португальская суперзвезда подписала контракт с «Аль-Насром», командой из лиги Саудовской Аравии, на два сезона и зарплатой около 200 миллионов евро за сезон.