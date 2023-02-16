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Прямо сейчас Рэшфорд – лучший игрок 2023 года! У нас есть доказательства

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Рэшфорд забил первый гол «Манчестер Юнайтед» в матче против «Барсы». Маркус также помог Кунде срезать мяч в свои ворота.

Прямо сейчас Рэшфорд – лучший игрок в 2023 году! Это доказывает статистика нападающего «красных дьяволов». В новом году Маркус забил 11 голов и отдал три ассиста за 13 матчей.

ФК БАРСЕЛОНА ∞ FC BARCELONA | ВКонтакте

При Тен Хаге Рэшфорд буквально воскрес. Теперь англичанин зажигает в каждом матче «красных дьяволов».

Почти библейская история!

6 комментариев

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Dmitry Shaolin
На везении. Игрок третьего дивизиона по уровню.
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Meylis Annaberdiyew
Маркус красава 💪 так держать 🙏
+1
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Алмаз Ерменов
Как только ушел Роналду, Рэшфорд заиграл
0
-1
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Pushkin_CR7
Вспоминаю 2007-2009 года, почти каждый матч МЮ начинал матч с одним голом, Криштиану бил стату невероятно.
Как здорово, что сейчас у МЮ есть такой игрок(еще и воспитанник), как Маркус, который в состоянии(при отличном тренере) выдавать такие серии. Держим кулачки, чтобы эта серия продлилась как можно дольше, возраст самый сок!
GGMU
+8
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+8
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Аман Аманович
Решфорд точно забьёт и в ответном матче против Барселоне и МЮ выйдет на 1/8 финал. Решфорд точно лучший игрок 2023 году, Это абсолютная правда, как он с ближнего забил просто космос. Терштеген сам не понел как прошёл мяч рядом
+9
0
+9
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Denis Rozanov
Наконец-то!!!
+2
0
+2
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