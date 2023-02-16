Прямо сейчас Рэшфорд – лучший игрок 2023 года! У нас есть доказательства

Рэшфорд забил первый гол «Манчестер Юнайтед» в матче против «Барсы». Маркус также помог Кунде срезать мяч в свои ворота.

Прямо сейчас Рэшфорд – лучший игрок в 2023 году! Это доказывает статистика нападающего «красных дьяволов». В новом году Маркус забил 11 голов и отдал три ассиста за 13 матчей.

При Тен Хаге Рэшфорд буквально воскрес. Теперь англичанин зажигает в каждом матче «красных дьяволов».

Почти библейская история!