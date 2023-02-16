Прямо сейчас Рэшфорд – лучший игрок 2023 года! У нас есть доказательства
Рэшфорд забил первый гол «Манчестер Юнайтед» в матче против «Барсы». Маркус также помог Кунде срезать мяч в свои ворота.
Прямо сейчас Рэшфорд – лучший игрок в 2023 году! Это доказывает статистика нападающего «красных дьяволов». В новом году Маркус забил 11 голов и отдал три ассиста за 13 матчей.
При Тен Хаге Рэшфорд буквально воскрес. Теперь англичанин зажигает в каждом матче «красных дьяволов».
Почти библейская история!
Как здорово, что сейчас у МЮ есть такой игрок(еще и воспитанник), как Маркус, который в состоянии(при отличном тренере) выдавать такие серии. Держим кулачки, чтобы эта серия продлилась как можно дольше, возраст самый сок!
GGMU