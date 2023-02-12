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🚨 Марсель Забитцер дисквалифицирован на первый матч с «Барселоной» в Лиге Европы

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Марсель Забитцер Марсель Забитцер
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На официальном сайте УЕФА появилась информация о том, что новичок «МЮ» Марсель Забитцер не сможет помочь своей команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны», который стоится 16 февраля.

Забитцер получил третью желтую карточку в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов в составе «Баварии» и должен был пропустить первую встречу в плей-офф с «ПСЖ», но после аренды в «МЮ» его дисквалификация была перенесена на Лигу Европы.

Зато Каземиро сможет сыграть за «Юнайтед» против «Барселоны» - действие красной карточки, которую он получил в матче с «Кристал Пэлас» в АПЛ не распространяется на еврокубки.

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