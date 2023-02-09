Алехандро Гарначо лайкнул пост, в котором говорится, что он не должен выходить в основе «МЮ»

Алехандро Гарначо лайкнул пост, в котором было сказано, что он не должен быть игроком стартового состава «МЮ», чтобы команда не прекратила борьбу за титул преждевременно.

Несмотря на то, что дела при Эрике тен Хаге у «Юнайтед» пошли в гору, у них пока остается склонность к ошибкам.

На прошлой неделе и «МанСити», и «Арсенал» потерпели поражения, позволив таким образом «МЮ» улучшить свое положение в таблице. Обыграв «Лидс», «красные дьяволы» могли сравняться по количеству очков с «Сити», но команда Тен Хага смогла заработать только ничью.

Алехандро Гарначо вышел в стартовом составе и стал автором одного из голов, но, почему-то лайкнул твиты, авторы которых уверены, что парню еще рано быть игроком основы.

«1. Рэшфорд либо играет в нападении, либо в позиции левого вингера — игра с ним на позиции правого вингера дорого стоила нам сегодня.

2. Глубина полузащиты — это шутка — в итоге у нас остались Линделоф и Фред.

3. Гарначо не был готов играть в стартовом составе.

4. Санчо выглядел великолепно — должен выйти в стартовом составе в следующей игре.

5. Фред действовал шокирующе».

«Гарначо не готов выходить в стартовом составе матчей АПЛ. Я видел достаточно».

Очевидно, Алехандро Гарначо очень строго к себе относится, хотя Эрик тен Хаг им доволен.