Алехандро Гарначо лайкнул пост, в котором говорится, что он не должен выходить в основе «МЮ»
Алехандро Гарначо лайкнул пост, в котором было сказано, что он не должен быть игроком стартового состава «МЮ», чтобы команда не прекратила борьбу за титул преждевременно.
Несмотря на то, что дела при Эрике тен Хаге у «Юнайтед» пошли в гору, у них пока остается склонность к ошибкам.
На прошлой неделе и «МанСити», и «Арсенал» потерпели поражения, позволив таким образом «МЮ» улучшить свое положение в таблице. Обыграв «Лидс», «красные дьяволы» могли сравняться по количеству очков с «Сити», но команда Тен Хага смогла заработать только ничью.
Алехандро Гарначо вышел в стартовом составе и стал автором одного из голов, но, почему-то лайкнул твиты, авторы которых уверены, что парню еще рано быть игроком основы.
«1. Рэшфорд либо играет в нападении, либо в позиции левого вингера — игра с ним на позиции правого вингера дорого стоила нам сегодня.
2. Глубина полузащиты — это шутка — в итоге у нас остались Линделоф и Фред.
3. Гарначо не был готов играть в стартовом составе.
4. Санчо выглядел великолепно — должен выйти в стартовом составе в следующей игре.
5. Фред действовал шокирующе».
«Гарначо не готов выходить в стартовом составе матчей АПЛ. Я видел достаточно».
Очевидно, Алехандро Гарначо очень строго к себе относится, хотя Эрик тен Хаг им доволен.
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