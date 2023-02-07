Варана радует «МЮ» под руководством Тен Хага. Француз рассказал, в каком ключе обсуждал тренера с Каземиро

Летом Тен Хаг возглавил «МЮ». При новом тренере «Юнайтед» заметно изменился.

Эти перемены заметил и Рафаэль Варан. Француз лестно отзывался о Тен Хаге, беседуя с Каземиро. Об этом в интервью Manchester Evening News рассказал сам Варан:

«Мы точно знаем, какой игры от нас хочет Тен Хаг. Это видно и на поле. Нас устраивает его взгляд на наш футбол. Мы тут все довольно расслаблены и уверенно прогрессируем. Мы много и тяжело работали на тренировках, отточили до малейших подробностей наши действия в той или иной игровой ситуации. Результат уже заметен, теперь нам нужно сохранить то, что мы уже приобрели, и продолжить выступать в том же духе. Я наслаждаюсь игрой! Буквально на днях я говорил это Каземиро. Здесь происходит что-то действительно особенное, вокруг этого места создался настоящий ажиотаж, и эмоции зашкаливают. Я действительно рад, что так удачно интегрировался в команду и в местную жизнь».

Здоровая атмосфера в команде серьезно влияет на игру. Вряд ли Тен Хаг и его подопечные остановятся на достигнутом.