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Варана радует «МЮ» под руководством Тен Хага. Француз рассказал, в каком ключе обсуждал тренера с Каземиро

Каземиро Каземиро
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
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Летом Тен Хаг возглавил «МЮ». При новом тренере «Юнайтед» заметно изменился.

Эти перемены заметил и Рафаэль Варан. Француз лестно отзывался о Тен Хаге, беседуя с Каземиро. Об этом в интервью Manchester Evening News рассказал сам Варан:

Chelsea vs Man Utd player ratings: Jorginho and Casemiro trade late goals as Varane leaves the pitch in tears

«Мы точно знаем, какой игры от нас хочет Тен Хаг. Это видно и на поле. Нас устраивает его взгляд на наш футбол. Мы тут все довольно расслаблены и уверенно прогрессируем. Мы много и тяжело работали на тренировках, отточили до малейших подробностей наши действия в той или иной игровой ситуации. Результат уже заметен, теперь нам нужно сохранить то, что мы уже приобрели, и продолжить выступать в том же духе. Я наслаждаюсь игрой! Буквально на днях я говорил это Каземиро. Здесь происходит что-то действительно особенное, вокруг этого места создался настоящий ажиотаж, и эмоции зашкаливают. Я действительно рад, что так удачно интегрировался в команду и в местную жизнь». 

Здоровая атмосфера в команде серьезно влияет на игру. Вряд ли Тен Хаг и его подопечные остановятся на достигнутом.

8 комментариев

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Руслан Саидов
Ответ Дмитрий Илющенко
Особенно Варан бразилец, прям коренной
Нет конечно, он настоящий француз как и мбаппе и бензема
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Артём Сизов
Варан ваще красавчик))
Сейчас радует. Главное без травм и без косяков.
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Дмитрий Илющенко
Особенно Варан бразилец, прям коренной
Говоря про Варана и Каземира, имел ввиду бывших партнёров. Говоря про Каземиро и Фреда, имел ввиду бразильцев и партнёров по сборной.

Мои комменты будут не простыми.
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Артём Сизов
Ответ OSHO - ऊर्जा
Ещё бы не радовал. В команде собраны бразильцы, которые не просто бразильцы.. Известный факт что не все бразильцы могут играть во всех чемпионатах, и не везде бразильцы могут быть творческими, яркими, и изобретательными. Но когда дело касается добротных трудяг, со стабильной игрой, с качествами бойца, с характерам, с сильными игровыми качествами.. Тогда это не просто бразильцы, это почти золотые игроки, и когда такие добротные бразильцы собираются все в одном месте.. И особенно бывшие партнёры из топ команды, Каземиро Варан и Фред. Создаётся вот такая атмосфера, связка, настроение и погода.
Варан ваще красавчик))
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0
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Дмитрий Илющенко
Ответ OSHO - ऊर्जा
Ещё бы не радовал. В команде собраны бразильцы, которые не просто бразильцы.. Известный факт что не все бразильцы могут играть во всех чемпионатах, и не везде бразильцы могут быть творческими, яркими, и изобретательными. Но когда дело касается добротных трудяг, со стабильной игрой, с качествами бойца, с характерам, с сильными игровыми качествами.. Тогда это не просто бразильцы, это почти золотые игроки, и когда такие добротные бразильцы собираются все в одном месте.. И особенно бывшие партнёры из топ команды, Каземиро Варан и Фред. Создаётся вот такая атмосфера, связка, настроение и погода.
Особенно Варан бразилец, прям коренной
+1
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+1
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OSHO - ऊर्जा
Ещё бы не радовал. В команде собраны бразильцы, которые не просто бразильцы.. Известный факт что не все бразильцы могут играть во всех чемпионатах, и не везде бразильцы могут быть творческими, яркими, и изобретательными. Но когда дело касается добротных трудяг, со стабильной игрой, с качествами бойца, с характерам, с сильными игровыми качествами.. Тогда это не просто бразильцы, это почти золотые игроки, и когда такие добротные бразильцы собираются все в одном месте.. И особенно бывшие партнёры из топ команды, Каземиро Варан и Фред. Создаётся вот такая атмосфера, связка, настроение и погода.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rustam Abdullayev
Роналду ушел всё пучком
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кулинский
Мировой конечно защитник, но хрупкий(
+1
0
+1
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