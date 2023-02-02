Тен Хаг сделал тройную замену на 63-й минуте матча и перевернул игру. Марсьяль забил, а Рэшфорд отдал два ассиста

В полуфинале Кубка лиги «МЮ» провел второй матч против «Ноттингем Форест». Первая встреча команд закончилась победой «дьяволов» со счетом 3:0, во второй игре «Юнайтед» долго не мог раскачаться.

Но на 63-й минуте Тен Хаг перевернул игру, выпустив на поле сразу троих футболистов – Рэшфорда, Марсьяля и Санчо.

Уже через десять минут Антони забил с передачи Маркуса:

А еще через три минуты Рэшфорд помог забить Фреду:

Санчо просто рад вновь выйти на поле. В последний раз Джейдон играл за «МЮ» 22 октября. Тен Хаг даже подбодрил англичанина:

Гениальный Эрик!