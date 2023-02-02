United Tweets
Блог

Тен Хаг сделал тройную замену на 63-й минуте матча и перевернул игру. Марсьяль забил, а Рэшфорд отдал два ассиста

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Клубы
Футбол Футбол

В полуфинале Кубка лиги «МЮ» провел второй матч против «Ноттингем Форест». Первая встреча команд закончилась победой «дьяволов» со счетом 3:0, во второй игре «Юнайтед» долго не мог раскачаться.

Но на 63-й минуте Тен Хаг перевернул игру, выпустив на поле сразу троих футболистов – Рэшфорда, Марсьяля и Санчо. 

Уже через десять минут Антони забил с передачи Маркуса:

А еще через три минуты Рэшфорд помог забить Фреду:

Санчо просто рад вновь выйти на поле. В последний раз Джейдон играл за «МЮ» 22 октября. Тен Хаг даже подбодрил англичанина:

Гениальный Эрик! 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
muse muse
Как же порадовал выход Джейдона, как его трибуны поддерживали подпевая ему, как же хочется, чтобы у него все получилось и он закрепился в составе)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MARELLE CLOTHES
Ответ Habibullo Tursunov
Блин кайф смотреть на игру МЮ. У меня есть колеги которые меня часто подкалывали, а теперь нисколько не стыдно.
Ооооо,как я тебя понимаю,у меня один раз друзья сказали что спартак лучше мю,в 2020 было реально нечем возразить,а теперь я ни одну игру не пропускаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кулинский
Хорошо, что все остались живыми.. С таким то судьей, все могло быть и иначе...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Habibullo Tursunov
Блин кайф смотреть на игру МЮ.
У меня есть колеги которые меня часто подкалывали, а теперь нисколько не стыдно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий