Тен Хаг сделал тройную замену на 63-й минуте матча и перевернул игру. Марсьяль забил, а Рэшфорд отдал два ассиста
В полуфинале Кубка лиги «МЮ» провел второй матч против «Ноттингем Форест». Первая встреча команд закончилась победой «дьяволов» со счетом 3:0, во второй игре «Юнайтед» долго не мог раскачаться.
Но на 63-й минуте Тен Хаг перевернул игру, выпустив на поле сразу троих футболистов – Рэшфорда, Марсьяля и Санчо.
Уже через десять минут Антони забил с передачи Маркуса:
А еще через три минуты Рэшфорд помог забить Фреду:
Санчо просто рад вновь выйти на поле. В последний раз Джейдон играл за «МЮ» 22 октября. Тен Хаг даже подбодрил англичанина:
Гениальный Эрик!
У меня есть колеги которые меня часто подкалывали, а теперь нисколько не стыдно.