Неужели! Санчо возвращается ― приехал на «Олд Траффорд» и может сыграть против «Ноттингем Форест» 🔥

Даже не верится.

Сегодня вечером Джейдон Санчо может принять участие в полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ноттингем Форест». В последний раз он играл за «Юнайтед» 22 октября.

Сначала нападающий выпал из-за болезни в начале ноября, а после начались проблемы. Главный тренер манкунианцев говорил, что у игрока сложности «в ментальном и физическом плане». Зимой Санчо улетел в Нидерланды, где набирал форму под руководством тренера, предложенного тен Хагом.

Несколько недель назад он прилетел обратно в Манчестер и начал тренировки с командой.

И вот сегодня наконец-то Джейдон появился на «Олд Траффорд» в полной боевой готовности, фото уже появились в соцсетях клуба.

Антони Марсьяль — еще один член команды, который часто выбывал в этом сезоне из-за травм, но теперь он снова в форме.

Скорее всего сегодня мы увидим обоих игроков на поле.

Как же мы долго ждали!