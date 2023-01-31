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Неужели! Санчо возвращается ― приехал на «Олд Траффорд» и может сыграть против «Ноттингем Форест» 🔥

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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Футбол Футбол

Даже не верится.

Сегодня вечером Джейдон Санчо может принять участие в полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ноттингем Форест». В последний раз он играл за «Юнайтед» 22 октября.

Сначала нападающий выпал из-за болезни в начале ноября, а после начались проблемы. Главный тренер манкунианцев говорил, что у игрока сложности «в ментальном и физическом плане». Зимой Санчо улетел в Нидерланды, где набирал форму под руководством тренера, предложенного тен Хагом.

Несколько недель назад он прилетел обратно в Манчестер и начал тренировки с командой.

И вот сегодня наконец-то Джейдон появился на «Олд Траффорд» в полной боевой готовности, фото уже появились в соцсетях клуба.

Антони Марсьяль — еще один член команды, который часто выбывал в этом сезоне из-за травм, но теперь он снова в форме.

Скорее всего сегодня мы увидим обоих игроков на поле.

Как же мы долго ждали!

3 комментария

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cruyff_14
Антони стоит поднапрячься.
+1
0
+1
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anti4ex
Ждём Санчо в старте 💪
Можно и Марсьяля, но надеюсь это его последние полгода в нашем клубе.
+7
-1
+6
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Леонид Ботвинник
После такого перерыва самое то выйти сегодня .
+7
-1
+6
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