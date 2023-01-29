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Эриксен покинул «Олд Траффорд» на костылях после подката Кэрролла. Игроку «Рэдинга» за это даже не дали желтую

Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
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Но карма его все равно настигла.

Кристиан Эриксен покинул «Олд Траффорд» на костылях в субботу вечером после победы «Манчестер Юнайтед» над «Редингом» со счетом 3:1 в четвертом раунде Кубка Англии.

Эриксен начал игру в центре поля, но был заменен на 57-й минуте после того жесткого подката от нападающего «Рединга» Энди Кэрролла.

Датчанин получил мяч в центре и попытался развернуться, когда Кэрролл влетел в него сзади. Несмотря на то, что это выглядело крайне опасно, арбитр Даррен Ингланд не решил не наказывать игрока желтой карточкой.

В итоге нападающий все равно дважды получил предупреждения за подкаты под Тирелла Маласиа и Каземиро и был удален.

На послематчевой конференции тен Хаг подтвердил, что Эриксен получил травму лодыжки, но пока неясно, насколько все серьезно:

«Всегда трудно что-то сказать так быстро после окончания игры. Но это травма лодыжки. Мы скоро узнаем, каков диагноз, на это потребуется как минимум 24 часа, и тогда я смогу сказать больше».

13 комментариев

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Samsung Galaxy
Дебил с Ливерпуля бл.....
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Vezdexodof
Кристиану скорейшего выздоровления✌️
Надеюсь не особо серьёзная травма.
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Tiestorzn17
Судья в метре стоит лицом к эпизоду, как тут можно не дать карточку! 😐
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Вертуальный
Вот и Шанс Мактоманею
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Dm Kznts
Ответ mj23.net
Все к этому и шло. Конченный Кэрролл просто стал именно тем, кто вынес Кристиана. Из всех игроков на всех ветках МЮ все просили дать ему отдых, как и Бруну с Решем. Но Эриксену больше всего. Ну теперь наберется сил. На пару недель точно мимо.
Оч надеюсь что не больше чем на пару недель...
Эриксен оч важный игрок
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**Iscander**
Портовая древесина, в своем репертуаре.
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Мукунку хороший
Да по Кэрролу было видно- вышел на охоту.. судья лопух.. прошляпил..
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mj23.net
Все к этому и шло. Конченный Кэрролл просто стал именно тем, кто вынес Кристиана. Из всех игроков на всех ветках МЮ все просили дать ему отдых, как и Бруну с Решем. Но Эриксену больше всего. Ну теперь наберется сил. На пару недель точно мимо.
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Nickolay Lyskov
Мартинез уже которую игру в повязке играет, ибо там даже штрафной не свистнули за акцентированный удар локтем в голову. Но судьи, конечно, тащат МЮ.
+7
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+7
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Farhat Sabitov
Old English Style...
Сохранился пожалуй только в Чампионшип и низовых Лигах. Пока один игрок не оторвет другому ногу судья за свистом не потянется 😅
+1
-1
0
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Павел Ларичев
Мудила-скаузер решил вспомнить молодость.
+13
-2
+11
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wolkov
Кэролл неадекват что ли? Впрочем и судья не лучше, уже это прямая красная, ножницы сзади
+17
0
+17
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anti4ex
Думаю его достойно заменит Фред с минимальной потерей качества!

Ждём здорового, полностью восстановившегося, отдохнувшего Кристиана к Барселоне
+9
-1
+8
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