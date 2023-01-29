Эриксен покинул «Олд Траффорд» на костылях после подката Кэрролла. Игроку «Рэдинга» за это даже не дали желтую
Но карма его все равно настигла.
Кристиан Эриксен покинул «Олд Траффорд» на костылях в субботу вечером после победы «Манчестер Юнайтед» над «Редингом» со счетом 3:1 в четвертом раунде Кубка Англии.
Эриксен начал игру в центре поля, но был заменен на 57-й минуте после того жесткого подката от нападающего «Рединга» Энди Кэрролла.
Датчанин получил мяч в центре и попытался развернуться, когда Кэрролл влетел в него сзади. Несмотря на то, что это выглядело крайне опасно, арбитр Даррен Ингланд не решил не наказывать игрока желтой карточкой.
В итоге нападающий все равно дважды получил предупреждения за подкаты под Тирелла Маласиа и Каземиро и был удален.
На послематчевой конференции тен Хаг подтвердил, что Эриксен получил травму лодыжки, но пока неясно, насколько все серьезно:
«Всегда трудно что-то сказать так быстро после окончания игры. Но это травма лодыжки. Мы скоро узнаем, каков диагноз, на это потребуется как минимум 24 часа, и тогда я смогу сказать больше».
Надеюсь не особо серьёзная травма.
Эриксен оч важный игрок
Сохранился пожалуй только в Чампионшип и низовых Лигах. Пока один игрок не оторвет другому ногу судья за свистом не потянется 😅
Ждём здорового, полностью восстановившегося, отдохнувшего Кристиана к Барселоне