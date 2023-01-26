5 культовых номеров «МЮ» пока остаются без хозяев

История «МЮ» знает множество легендарных футболистов, которые сотворили историю в клубе. Играть под их номерами означает дополнительное давление на любого новичка команды, может быть поэтому ряд номеров знаменитых номеров сейчас свободны?

Давайте посмотрим на них:

Патрис Эвра сразу приходит на ум, когда упоминается это число. Эрик Байи, который в настоящее время находится в аренде в «Марселе», является последним игроком, выступавшим под номером «три».

Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду играли под «седьмым» номером. Однако, с тех пор как португалец и клуб разорвали контракт, «семерка» остается вакантной.

Неманья Видич играл под «15» номером все свои памятные восемь лет в Манчестере. Андреас Перрейра получил его в прошлом сезоне, но в этом сезоне ушел в «Фулхэм».

Майкл Кэррик, как известно, пять раз выигрывал Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Лигу Европы под «16» номером. Легендарный Рой Кин также играл под ним.

Дэвид Бекхэм и Пол Скоулз носили этот номер в разное время в начале своей карьеры. Однако именно Даррен Флетчер сделал это по-настоящему своим.