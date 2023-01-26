«Это все британская пропаганда». Фанаты в бешенстве от поведения Рэшфорда 😡. Они считают, что Маркус выдает себя за автора нового празднования

Нашли много подтверждений, что это не так.

Помните, как мы вчера вам рассказывали о новом праздновании Маркуса Рэшфорда, которое уже переняли Йозуа Киммих и Жоэлинтон?

Кажется, что мы упустили один очень важный момент – Лорд Никлас Бендтнер.

Именно нападающий «Арсенала» регулярно отмечал так свои голы.

А еще Рубен Невеш.

И еще...

Киммих так праздновал еще давным-давно.

Самое забавное, что Рэшфорд мог увидеть это празднование на ЧМ в Катаре, когда Тчуамени забил гол в ворота его команды. Орельен, кстати, все объяснил.

Любители футбола возмущены тем, что Маркус ведет себя так, будто это придумал он.

💭 «Английские СМИ говорили о том, что «Киммих празднует, как Рэшфорд» больше, чем о Киммихе как об игроке».

💭 «Тем не менее, у Рэшфорда есть звездный статус, чтобы сделать жест своим. Во всем мире это известно, как «празднование Рэшфорда». Я просто не ожидал, что будет так много ненавистников, чтобы ныть об этом».

💭 «Посудите логически, зачем Тчуамени или Киммиху делать это празднование только из-за Рэшфорда?».

💭 «Не могу поверить, что люди думают, будто Рэш начал это празднование».

💭 «Так думает только фанатская база, которая смотрит матчи «Манчестер Юнайтед».

💭 «Лорд Бендтнер так делал еще в 2009 году».

💭 «Братан, английская пропаганда так сильна».