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«Это все британская пропаганда». Фанаты в бешенстве от поведения Рэшфорда 😡. Они считают, что Маркус выдает себя за автора нового празднования

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Жоэлинтон Жоэлинтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Футбол Футбол

Нашли много подтверждений, что это не так.

Помните, как мы вчера вам рассказывали о новом праздновании Маркуса Рэшфорда, которое уже переняли Йозуа Киммих и Жоэлинтон?

Кажется, что мы упустили один очень важный момент – Лорд Никлас Бендтнер.

Именно нападающий «Арсенала» регулярно отмечал так свои голы.

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А еще Рубен Невеш.

И еще...

Киммих так праздновал еще давным-давно.

Самое забавное, что Рэшфорд мог увидеть это празднование на ЧМ в Катаре, когда Тчуамени забил гол в ворота его команды. Орельен, кстати, все объяснил.

Любители футбола возмущены тем, что Маркус ведет себя так, будто это придумал он.

💭 «Английские СМИ говорили о том, что «Киммих празднует, как Рэшфорд» больше, чем о Киммихе как об игроке».

💭 «Тем не менее, у Рэшфорда есть звездный статус, чтобы сделать жест своим. Во всем мире это известно, как «празднование Рэшфорда». Я просто не ожидал, что будет так много ненавистников, чтобы ныть об этом».

💭 «Посудите логически, зачем Тчуамени или Киммиху делать это празднование только из-за Рэшфорда?».

💭 «Не могу поверить, что люди думают, будто Рэш начал это празднование».

💭 «Так думает только фанатская база, которая смотрит матчи «Манчестер Юнайтед».

💭 «Лорд Бендтнер так делал еще в 2009 году».

💭 «Братан, английская пропаганда так сильна».

21 комментарий

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Александр Калашников
Интересно, зачем вообще Маркус забивает голы , ведь не он это придумал. До него многие забивали голы. Теперь он спокойно забивает , будто он это придумал. фанаты в бешенстве
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Руслан Чесебиев
Вообще не понимаю зачем как то индивидуально праздновать голы 🤦🏻‍♂️ просто радоваться забитому голу нельзя?
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Артём Гаврилович
Ответ sLp
Видел,как Киммих отпраздновал гол в ворота Кельна, возникла мысль,что такое же празднование видел у Рэша. Но даже и не думал, что Йозуа повторяет за кем-то. О том, что футболисты начали повторять за Рэшем, я прочел на Спортс и слегка удивился... И вновь мы возвращаемся к тому, что на ветке МЮ постят комментарии болельщиков в соц.сетях. Мне как человеку, который кроме как на Спортс особо и не читает нигде комменты- "очень интересны такие статьи". P.S. Постов с комментариями экспертов с тв более чем достаточно)))
хуже этого только блог гаспачо о роналду, где всегда фигурирует тег мю
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Леонид Ботвинник
Совсем больные. Он что запатентовал празднование ? Забил и празднует как хочет, кому дело . Ищут черную кошку в тёмной комнате.
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Vezdexodof
???
Никто и не считает, что это празднование Рэшфорда.
Много кто так голы празднует и праздновал до Рэшфорда.
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Yury Sin
Ответ brt202
еще Ван Гал в Баварии демонстрировал этот жест, да мало ли кто, важность большая)))
Он ещё не знал тогда, что демонстрирует "празднование Рэшфорда", так бы наверное постеснялся )))
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Yury Sin
Ответ Kira Graponova
Это только и вы выдавали данное празднование гола за "празднование Рашфорда". Любой нормальный человек знает, что это не так. Хотя бы потому что так делал Лукаку из последних известных личностей еще пару лет назад. Так что нечего притягивать за уши. Маркус себе этого не присваивал. Да и вообще, кого волнует, кто как празднует. Если только вам заняться нечем
Подозреваю, что по состоянию на 2023 год любое более менее адекватное празднование уже демонстрировалось народу ) Все новое - хорошо забытое старое )
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Yury Sin
Кому вообще какое дело, как празднует Рэшфорд? Даже фанатов МЮ это не интересует ) И ещё веселее: как ребята определили, что Рэшфорд празднует так, будто это придумал он? )
Ну и повеселило конечно "известное во всем мире как празднование Рэшфорда". Известно во всем в лучшем случае празднование Роналду. Но говорить это про празднование Рэшфорда, который его стал использовать пару месяцев назад?))
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brt202
еще Ван Гал в Баварии демонстрировал этот жест, да мало ли кто, важность большая)))
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moldfan
💭 «Тем не менее, у Рэшфорда есть звездный статус, чтобы сделать жест своим. Во всем мире это известно, как «празднование Рэшфорда». Я просто не ожидал, что будет так много ненавистников, чтобы ныть об этом».

Никогда не слышал о праздновании Рэшфорда.
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QWertY
Так автором могу быть и я, но тренд задал именно Маркус!
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sLp
Видел,как Киммих отпраздновал гол в ворота Кельна, возникла мысль,что такое же празднование видел у Рэша. Но даже и не думал, что Йозуа повторяет за кем-то. О том, что футболисты начали повторять за Рэшем, я прочел на Спортс и слегка удивился... И вновь мы возвращаемся к тому, что на ветке МЮ постят комментарии болельщиков в соц.сетях. Мне как человеку, который кроме как на Спортс особо и не читает нигде комменты- "очень интересны такие статьи".
P.S. Постов с комментариями экспертов с тв более чем достаточно)))
+1
0
+1
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Kira Graponova
Это только и вы выдавали данное празднование гола за "празднование Рашфорда". Любой нормальный человек знает, что это не так. Хотя бы потому что так делал Лукаку из последних известных личностей еще пару лет назад. Так что нечего притягивать за уши. Маркус себе этого не присваивал. Да и вообще, кого волнует, кто как празднует. Если только вам заняться нечем
+5
0
+5
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Владислав Романов
Капец, вот проблемы у людей. Машинку он ни у кого не отобрал случайно? 😁
+1
0
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MU RD2
А кто вообще сказал, что Рэшфорд сам придумал?! Или он сам сказал, что считает себя тем кто придумал?!
+9
0
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N1ghtwolf
Теннисист Вавринка так праздновал когда Рэшфорд ещё пешком под столом ходил.
0
0
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ХЫЫЫ
Банальный прием, которой наверно лет 100. Я вот запомнил такие, когда Рибери забил головой еще в Марселе и еще итальянца Ди Бьяджо (вроде он если не путаю) когда забил за сборную.
Хотя я понимаю, весь мир смотрел Арсенал - МЮ, Рэшфорд в на коне, плюс сейчас по любому пустяку идет типа челендж
0
0
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newjersey
Если вам больше 12 и вас волнуют празднования голов я вам искренне завидую
+23
0
+23
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Волына+колына
да за авторство такого убогого празднования вообще стыдно должно быть.
0
0
0
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Дмитрий Илющенко
Какая разница, кто автор? Запатентуйте ещё, додики...
+14
-1
+13
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kaviknat
Перечитал несколько раз. Нигде не нашел, что "любители футбола в бешенстве и считают, что Маркус выдает себя за автора нового празднования". Это новый стиль журналистики - набросить сразу в заголовке?
+37
0
+37
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