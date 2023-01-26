«Это все британская пропаганда». Фанаты в бешенстве от поведения Рэшфорда 😡. Они считают, что Маркус выдает себя за автора нового празднования
Нашли много подтверждений, что это не так.
Помните, как мы вчера вам рассказывали о новом праздновании Маркуса Рэшфорда, которое уже переняли Йозуа Киммих и Жоэлинтон?
Кажется, что мы упустили один очень важный момент – Лорд Никлас Бендтнер.
Именно нападающий «Арсенала» регулярно отмечал так свои голы.
А еще Рубен Невеш.
И еще...
Киммих так праздновал еще давным-давно.
Самое забавное, что Рэшфорд мог увидеть это празднование на ЧМ в Катаре, когда Тчуамени забил гол в ворота его команды. Орельен, кстати, все объяснил.
Любители футбола возмущены тем, что Маркус ведет себя так, будто это придумал он.
💭 «Английские СМИ говорили о том, что «Киммих празднует, как Рэшфорд» больше, чем о Киммихе как об игроке».
💭 «Тем не менее, у Рэшфорда есть звездный статус, чтобы сделать жест своим. Во всем мире это известно, как «празднование Рэшфорда». Я просто не ожидал, что будет так много ненавистников, чтобы ныть об этом».
💭 «Посудите логически, зачем Тчуамени или Киммиху делать это празднование только из-за Рэшфорда?».
💭 «Не могу поверить, что люди думают, будто Рэш начал это празднование».
💭 «Так думает только фанатская база, которая смотрит матчи «Манчестер Юнайтед».
💭 «Лорд Бендтнер так делал еще в 2009 году».
💭 «Братан, английская пропаганда так сильна».
Никто и не считает, что это празднование Рэшфорда.
Много кто так голы празднует и праздновал до Рэшфорда.
Ну и повеселило конечно "известное во всем мире как празднование Рэшфорда". Известно во всем в лучшем случае празднование Роналду. Но говорить это про празднование Рэшфорда, который его стал использовать пару месяцев назад?))
Никогда не слышал о праздновании Рэшфорда.
P.S. Постов с комментариями экспертов с тв более чем достаточно)))
Хотя я понимаю, весь мир смотрел Арсенал - МЮ, Рэшфорд в на коне, плюс сейчас по любому пустяку идет типа челендж