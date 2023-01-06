Неоднозначный твит Джека Батленда завирусился в сети в преддверии аренды голкипера в «МЮ»

Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батленд переходит в «МЮ» на правах аренды, поскольку Мартин Дубравка возвращается в «Ньюкасл». Эрик тен Хаг уже подтвердил аренду Батленда без права выкупа.

До того, как оказаться в «Кристал Пэлас» в 2020 году, Батленд играл за «Сток Сити». И еще в то время опубликовал неоднозначный твит, который сейчас завирусился в сети.

Пользователь Twitter Ричард Фаррелл спросил голкипера, готов ли он перейти в «Юнайтед», чтобы стать дублером для Давида Де Хеа. На этот вопрос Батленд ответил: «Я никогда не перейду в клуб, чтобы стать вторым номером».

Это сообщение было удалено, но интернет все помнит.