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Неоднозначный твит Джека Батленда завирусился в сети в преддверии аренды голкипера в «МЮ»

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Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батленд переходит в «МЮ» на правах аренды, поскольку Мартин Дубравка возвращается в «Ньюкасл». Эрик тен Хаг уже подтвердил аренду Батленда без права выкупа.

До того, как оказаться в «Кристал Пэлас» в 2020 году, Батленд играл за «Сток Сити». И еще в то время опубликовал неоднозначный твит, который сейчас завирусился в сети.

Пользователь Twitter Ричард Фаррелл спросил голкипера, готов ли он перейти в «Юнайтед», чтобы стать дублером для Давида Де Хеа. На этот вопрос Батленд ответил: «Я никогда не перейду в клуб, чтобы стать вторым номером».

Это сообщение было удалено, но интернет все помнит.

 

 

2 комментария

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Ахма Начоо
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Твит 2017 года тогда Джек был подающим надежды на топ вратаря игроком сейчас ему бы хорошим вторым номером стать, жизнь ставит свои приоритеты , думаю он переосмыслил это всё давно.
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Слава Мельников
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Что ещё раз доказывает, что не нужно быть таким категоричным для эффекта в конкретном моменте и так бросаться словом "никогда". Кому и что хотел показать в тот момент?)
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+4
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