«Мне поступило больше звонков, чем в день рождения!». Бетинью реагирует на ошибку «МЮ»

Нападающий португальского «Спортинга Эшпиньо» заявил, что был удивлен, узнав о своем попадании в состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ноттингем Форест».

«Красные дьяволы» признались, что ошибка была непреднамеренной, а причина в сбое системы.

Бетинью рассказал Jornal de Noticias о своей реакции на произошедшее:

«Я узнал об этом, когда мои товарищи стали присылать мне сообщения, и я увидел свое имя на сайте Премьер-лиги. Тогда мне поступило больше звонков, чем в день рождения!».

Бетинью не присоединится к «Юнайтед» и даже не был связан с переходом на «Олд Траффорд». Команда Эрика тен Хага действительно ищет нового нападающего, но вряд ли это будет португалец.